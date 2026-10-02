Encore une fois menés au score, les Aigles genevois l'ont emporté sur la glace des Ours ce vendredi, s'imposant 3-2 aux tirs au but grâce à un envoi victorieux de Jimmy Vesey. Pour battre le GSHC, il ne suffit pas d'être devant à la marque, loin de là!

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Bien sûr, l'honnêteté oblige à écrire que Genève-Servette a eu de la réussite au moment d'égaliser à 2-2 à la 44e, l'envoi de Dave Sutter étant arrivé un peu chanceusement, et le «un peu» est purement réthorique, au fond de la cage de Connor Hugues. Les deux équipes ne le savaient pas encore, mais cette réussite du musculeux défenseur valaisan a été déterminante et, comme souvent, ou plutôt comme toujours, ces Aigles menés au score sont revenus à la marque, ce qui témoigne d'une force de caractère impressionnante en ce début de saison.

Au final, ils ont empoché deux points de leur voyage sur la glace bernoise et confirmé leur position en haut du classement de National League. Au caractère!

Tim Bozon en deux temps, sans obstruction

Privés de leur meilleur compteur, le fantastique Jesse Puljujärvi (suspendu pour avoir blessé Erik Brännström, comme quoi les plus grands artistes ont aussi leur part d'ombre), les Genevois ont une fois de plus prouvé qu'ils avaient de la ressource, ce vendredi à l'Allmend.

Bousculés par des Ours agressifs et tranchants, les hommes de Sam Hallam n'ont pas volé à très haute altitude en début de match devant le formidable mur de supporters bernois, qui étaient au total 15'597 dans les tribunes. Non pas que les majestueux Aigles ressemblaient à de timides étourneaux, loin de là, mais Berne était bien dans son match et l'ouverture du score de Tim Bozon à la 22e est venu surprendre un peu tout le monde.

Le but du Français n'est pas arrivé dans un temps fort genevois, mais il n'en était pas moins superbe. L'action collective était de bon aloi et la conclusion, en deux temps, de l'attaquant du GSHC était bien sentie, même si le staff du Club des patineurs de Berne a estimé qu'il y avait matière à demander un «coach challenge» pour obstruction au gardien de but, ce qui s'est révélé une mauvaise idée. La preuve? Goal confirmé pour Genève et deux minutes de pénalité pour le bouc émissaire Dario Rohrbach! Les visiteurs n'en ont pas profité pour doubler la mise, tant pis pour eux, et leur jeu de puissance a d'ailleurs été très faible, la preuve qu'ils n'étaient pas au mieux à ce moment de la partie. Berne a d'ailleurs bien failli égaliser à 4 contre 5, sans y parvenir.

Les Ours mordent deux fois en cinq minutes

Les Ours ont conservé un certain mordant, même menés au score, et ont pu recoller grâce à un tir à mi-distance de leur TopScorer Dario Rohrbach (34e, 1-1), avant le 2-1 de Waltteri Merelä en supériorité numérique à la 39e. Voilà les Aigles derrière leur adversaire, en un clin d'ailes!

Genève n'est jamais battu avant la sirène

Mais, on le sait, avec ces furieux oiseaux de proie, mieux vaut s'assurer qu'ils soient bien assommés avant de les plumer, et ce n'est pas les ours et leur peau vendue avant d'avoir été tués qui diront le contraire. Les Genevois sont revenus à fond sur la glace après la deuxième pause, l'ont brûlée de leurs lames affûtées, et sont revenus au score, comme toujours. Comment être sûrs de les avoir battus? En tout cas pas avec un seul but d'avance, lequel est toujours largement insuffisant face à eux, et même si l'inverse est aussi vrai, comme l'ont prouvé les Lions lausannois cette semaine, le fait est que Genève n'est jamais battu avant la sirène finale cette saison. Le but égalisateur de Dave Sutter est ainsi venu emmener tout le monde en prolongation, lesquelles n'ont rien donné et ont même, pour tout dire, été assez pauvres en situations brûlantss.

Place donc aux tirs au but! Alors, Robert Mayer ou Connor Hughes? Connor Hughes ou Robert Mayer? Emil Bemström a commencé par manquer son envoi, imité par Simon Le Coultre. Dario Rohrbach, Vili Saarijärvi, Rodwin Dionicio, Tim Bozon et Rodrigo Abols ont ensuite tous échoué avant le but de Jimmy Vesey. Robert Mayer a alors bloqué le dernier envoi de Benjamin Baumgartner et offert deux points à ces intrépides Genevois, qui ne sont jamais vaincus!

Prochaine étape pour les Aigles, dimanche aux Vernets face aux Taureaux zougois. Par les cornes!