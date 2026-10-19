Gaëtan Haas commotionné après sa bagarre avec Daniel Carr

Les craintes se sont confirmées: le capitaine biennois Gaëtan Haas a été victime d’une commotion cérébrale vendredi, après un coup de poing violent de l’Ajoulot Daniel Carr. «La durée de son absence est actuellement indéterminée», écrivent les Seelandais sur X. Lorsqu’il avait subi la même blessure il y a deux saisons, Gaëtan Haas était resté absent pendant près d’une année.
Le fautif, Daniel Carr, a été suspendu à titre préventif pour un match samedi, ce qui explique son absence lors de la défaite d’Ajoie face à Zoug. La Ligue a en outre ouvert une procédure ordinaire contre le Canadien.
Bienne annonce par ailleurs lundi qu’Aleksandr Iakovenko doit faire une pause en raison d’une déchirure musculaire. La durée de l’absence du défenseur sera réévaluée la semaine prochaine.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
12
25
33
2
Genève-Servette HC
13
3
24
3
HC Ambri-Piotta
12
2
21
4
HC Fribourg-Gottéron
12
14
21
5
Lausanne HC
14
1
21
6
SC Berne
11
4
20
7
SCL Tigers
13
3
19
8
HC Ajoie
14
-4
19
9
EV Zoug
8
11
16
10
HC Davos
13
-7
16
11
HC Lugano
12
-3
15
12
EHC Bienne
12
-6
13
13
Rapperswil-Jona Lakers
13
-18
11
14
EHC Kloten
13
-25
9