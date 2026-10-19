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Pour une durée indéterminée
Gaëtan Haas commotionné après sa bagarre avec Daniel Carr

Bienne va devoir se passer de son capitaine pour une durée indéterminée. Gaëtan Haas a été victime d'une commotion après avoir été éteint par Daniel Carr.
Publié: il y a 2 minutes
Gaëtan Haas quitte la glace, sonné, après avoir reçu un terrible coup de poing de Daniel Carr.
Photo: keystone-sda.ch
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Blick Sportdesk

Les craintes se sont confirmées: le capitaine biennois Gaëtan Haas a été victime d’une commotion cérébrale vendredi, après un coup de poing violent de l’Ajoulot Daniel Carr. «La durée de son absence est actuellement indéterminée», écrivent les Seelandais sur X. Lorsqu’il avait subi la même blessure il y a deux saisons, Gaëtan Haas était resté absent pendant près d’une année.

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Le fautif, Daniel Carr, a été suspendu à titre préventif pour un match samedi, ce qui explique son absence lors de la défaite d’Ajoie face à Zoug. La Ligue a en outre ouvert une procédure ordinaire contre le Canadien.

Bienne annonce par ailleurs lundi qu’Aleksandr Iakovenko doit faire une pause en raison d’une déchirure musculaire. La durée de l’absence du défenseur sera réévaluée la semaine prochaine.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
12
25
33
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
13
3
24
3
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
12
2
21
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
12
14
21
5
Lausanne HC
Lausanne HC
14
1
21
6
SC Berne
SC Berne
11
4
20
7
SCL Tigers
SCL Tigers
13
3
19
8
HC Ajoie
HC Ajoie
14
-4
19
9
EV Zoug
EV Zoug
8
11
16
10
HC Davos
HC Davos
13
-7
16
11
HC Lugano
HC Lugano
12
-3
15
12
EHC Bienne
EHC Bienne
12
-6
13
13
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
13
-18
11
14
EHC Kloten
EHC Kloten
13
-25
9
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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