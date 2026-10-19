Gaëtan Haas commotionné après sa bagarre avec Daniel Carr

Bienne va devoir se passer de son capitaine pour une durée indéterminée. Gaëtan Haas a été victime d'une commotion après avoir été éteint par Daniel Carr.

Blick Sportdesk

Les craintes se sont confirmées: le capitaine biennois Gaëtan Haas a été victime d’une commotion cérébrale vendredi, après un coup de poing violent de l’Ajoulot Daniel Carr. «La durée de son absence est actuellement indéterminée», écrivent les Seelandais sur X. Lorsqu’il avait subi la même blessure il y a deux saisons, Gaëtan Haas était resté absent pendant près d’une année.

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Le fautif, Daniel Carr, a été suspendu à titre préventif pour un match samedi, ce qui explique son absence lors de la défaite d’Ajoie face à Zoug. La Ligue a en outre ouvert une procédure ordinaire contre le Canadien.

Bienne annonce par ailleurs lundi qu’Aleksandr Iakovenko doit faire une pause en raison d’une déchirure musculaire. La durée de l’absence du défenseur sera réévaluée la semaine prochaine.