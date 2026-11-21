Visé par une procédure pénale pour son coup sur Gaëtan Haas, Daniel Carr jouait ce vendredi à Lugano. Au Tessin, l'attaquant canadien a offert la victoire au HC Ajoie (2-3 tab).

Ce vendredi, Daniel Carr a fait parler de lui. Dans la matinée, la procédure ouverte à son encontre par le Ministère public régional Jura bernois-Seeland, à la suite de son coup de poing sur Gaëtan Haas à la mi-octobre, a été rendue publique.

Le capitaine biennois, blessé depuis les événements, n'a pas pu faire son retour au jeu. Il aurait pu porter plainte, mais la justice bernoise n'a pas attendu la démarche.

Elle s’est saisie du dossier d’office, en s’appuyant notamment sur les images diffusées en direct à la télévision puis reprises dans les médias. La Police cantonale bernoise, chargée de l’enquête, a déjà procédé à de premières auditions, notamment celles de Gaëtan Haas et de Daniel Carr, et a saisi des moyens de preuve. D’autres auditions doivent suivre. Les conclusions seront ensuite transmises au Ministère public, qui décidera de la suite de la procédure. Daniel Carr est présumé innocent. Mercredi, il avait effectué son retour au jeu et a été questionné sur le sujet. Sa réponse a été laconique: «Je souhaite un prompt rétablissement à Monsieur Haas», avait-il répété à plusieurs reprises.

Ce vendredi soir, l'Ajoulot griffait à nouveau la glace, celle de Lugano cette fois. Et autant dire que la nouvelle révélée le matin même n'a pas perturbé ses performances sportives. Face à son ancien club, le Canadien a d'abord égalisé, en tout début de deuxième tiers grâce à un missile dans la lucarne.

Puis, cerise sur le gâteau pour lui, il a été le seul joueur à avoir inscrit son pénalty lors de la séance, ce qui a permis à Daniel Carr d'offrir un point supplémentaire à Ajoie (2-3 tab). Avec cette victoire, les Jurassiens passent devant les Tessinois au classement.

Quant à Daniel Carr, il ne sait pas encore sur quoi va déboucher l'enquête. Mais elle ne semble pas entamer son rendement sur la glace.