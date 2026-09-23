La prestation trop discrète de son trio offensif finlandais, la progression de Louis Robin, le bon match de son équipe malgré la défaite... Le débriefing de Ville Peltonen après le revers 2-4 du HC Ajoie face à Zurich mardi à Voyeboeuf.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ajoie a été brave ce mardi face aux puissants ZSC Lions, mais les Vouivres se sont tout de même inclinées 2-4, sortant sans aucun point de la glace pour la première fois de la saison. Le peuple jurassien a salué son équipe à la fin de la rencontre, se montrant satisfait de la prestation malgré la défaite. S'incliner face au plus riche effectif de Suisse n'a rien d'infamant, surtout que le HCA a livré une vraie belle prestation.

«Nous franchissons des étapes. Même si nous n'avons pas obtenu de point, je pense que nous avons progressé. Nous devons rester humbles en permanence, être honnêtes les uns avec les autres et avancer ensemble», a réagi Ville Peltonen, interrogé par Blick à l'issue de la rencontre. Tout n'a pas été parfait, et surtout pas le début de match, mais Ajoie a montré énormément de caractère pour revenir à 1-1 au milieu du deuxième tiers grâce à Louis Robin, puis à 2-3 en toute fin de match. Ce «nouveau HCA» entend bien ne plus se présenter en victime sur la glace.

Un bon match, mais...

«On doit être difficiles à battre, ce doit être désagréable pour tout le monde de jouer contre nous», a enchaîné le technicien finlandais, lequel voit encore les lacunes à combler. Le fait que son équipe ait regardé Zurich dans les yeux peut-il le satisfaire? «C'est vous dites que nous avons regardé Zurich dans les yeux. La réalité, c'est que l'écart entre eux et nous est de deux buts», contre-t-il. «Ce qui est important, c'est de voir ce qui nous attend si on continue à suivre notre chemin.» Autre chose que la dernière place, sans doute.

Louis Robin en pleine progression

Parmi les satisfactions de la soirée, outre le caractère affiché par les Vouivres, certaines prestations individuelles ont été intéressantes, dont celle de Louis Robin. L'ailier nord-vaudois a inscrit son deuxième but de la saison et a même été élu «homme du match» côté ajoulot. «Il progresse, ce qu'il montre est intéressant. Il peut encore faire mieux, il a du potentiel», a confirmé son entraîneur, lequel a été assez offensif concernant la prestation de sa ligne d'attaque finlandaise composée de Julius Nättinen, Jerry Turkulainen et Kristian Tanus. Les trois hommes ont été discrets ce mardi, n'étant impliqués sur aucun but et se créant même trop peu d'occasions.

La ligne finlandaise trop discrète

Interrogé au sujet de ce match mitigé de la part de sa première ligne, Ville Peltonen a commencé par contester cette terminologie. «Je ne suis pas sûr que ce soit la première ligne. Nous avons quatre lignes», a-t-il rétorqué dans un premier temps. Comment juge-t-il la contribution de ses compatriotes finlandais?, a insisté Blick. La réponse a été sans concession: «Ils doivent avoir la bonne réflexion sur leur match et leur prestation. Et s'il le faut, on va les aider à l'avoir.» Sec. Tranchant. Ville Peltonen.