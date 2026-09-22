Ajoie a été brillant par moments ce mardi face à Zurich, et a joué avec un état d'esprit conquérant. Les Vouivres se sont inclinées 2-4, mais peuvent être fières de leur prestation face à ces puissants Lions.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Mais on est où, là? On est sortis du car au bon endroit?», semblaient se demander, incrédules et choqués, Denis Malgin, Sven Andrighetto et tous les autres Lions zurichois après plusieurs minutes de jeu effréné et de rythme soutenu, ce mardi à Voyeboeuf.

Voilà cinq ans que les Jurassiens, invariablement derniers du championnat, offraient plus de points à leurs adversaires qu'ils n'en chipaient, mais les paroles de l'intersaison ont été suivies d'actes! Et quels actes! Même si les hommes de Ville Peltonen ont fini par s'incliner face aux puissants ZSC Lions ce mardi, ils ont fait bien mieux que résister: ils ont regardé le plus bel et riche effectif de Suisse les yeux dans les yeux, rendant coup pour coup sur la glace. Et, s'ils n'ont pas pris de point pour la première fois de la saison, les Jurassiens ont gagné le respect et l'admiration de leurs supporters en réussissant un très bon match et en prouvant que, oui, les choses avaient changé cet été en Ajoie. Même en perdant 1-2.

Les miteuses Vouivres des années précédentes, celles qui jouaient avec le coeur mais étaient trop limitées tactiquement et techniquement pour rivaliser avec les autres équipes de National League sont devenues de féroces prédateurs, capables de mettre des grands coups de cannes dans la gueule des puissants du championnat, à l'image de ces Lions qui ont parfois plus ressemblé à des descentes de lit qu'aux rois de la jungle à force de se faire marcher sur les pattes.

Devant 3682 spectatrices et spectateurs à Voyeboeuf, et nul doute qu'elles et ils seront bientôt beaucoup plus nombreuses et nombreux bientôt au vu du spectacle proposé, Zurich a bien ouvert la marque sur un but controversé de Rudolfs Balcers (0-1, 15e), et a fini par s'imposer, mais Ajoie a fait beaucoup mieux que résister lors de cette partie.

Ajoie n'a rien lâché

Emmené par sa ligne de parade 100% finlandaise composée de Julius Nättinen, Kristian Tanus et Jerry Turkulainen, Ajoie a débuté le deuxième tiers comme il a disputé le premier: à fond! Les Jurassiens ont montré à Zurich que si les Lions voulaient venir gagner ici à Voyeboeuf, ils allaient devoir le mériter. Face au kop ajoulot et au but de Simon Hrubec ont alors déferlé des vagues jaunes et noires à en faire frémir la mer du Nord.

Louis Robin a encore franchi un palier cet été

Et vu que les Lions n'aiment visiblement pas se mouiller les pattes, et que les éclaboussures venaient même leur chatouiller le museau, ce valeureux HCA s'est enhardi et est allé jusqu'à égaliser grâce à Louis Robin, bien servi par Deniss Smirnovs. L'ailier nord-vaudois inscrivait là son deuxième but de la saison, déjà, lui qui a passé son été entre Macolin et les Grisons et semble avoir franchi un vrai palier dans son jeu. 1-1 après deux tiers et une patinoire jurassienne en feu!

Zurich a marqué le 1-2 à la 45e par Chris Baltisberger, mais Ajoie a continué à y croire et est passé à plusieurs reprises proche de l'égalisation, notamment par Daniel Carr à dix minutes de la fin. Denis Malgin a inscrit le 1-3 à la 57e, mais même ce but n'a pas assommé les Vouivres, qui sont revenues à 2-3 grâce à leur légende locale Philip-Michael Devos à une minute de la fin. Trop tard pour espérer prendre un point, surtout que Tim Berni a pu mettre le 2-4 à une seconde de la sirène, mais qu'importe, au fond: la manière y était!

Prochaines étapes pour ces épatantes Vouivres: vendredi à l'Allmend face aux Ours de Berne, puis samedi à Voyeboeuf contre les Rapperswil-Jona Lakers. L'occasion de prendre de nouveaux points et de continuer à prouver que la dernière place de National League ne leur sera pas automatiquement attribuée en fin de saison. Et ça, c'est déjà nouveau!