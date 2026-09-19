Ajoie continue son bon début de saison

La méthode Ville Peltonen semble déjà porter ses fruits dans le Jura. Si les Ajoulots ont encore eu besoin de plus de 60 minutes, ils ont battu Kloten (4-3 tab) et décroché des points pour la troisième fois en autant de matchs. En revanche, Fribourg n'a pas su enchaîner après sa victoire contre Lausanne et a été défait par Rapperswil (3-2).

ATS Agence télégraphique suisse

Ajoie - Kloten 4-3 ap

3:21 Ajoie - Kloten: A domicile, Ajoie enchaîne contre Kloten

Quel scénario pour le HC Ajoie! Menés 3-2 à cinq minutes du terme, les Ajoulots ont égalisé à 1'12 de la fin, puis Julius Nättinen a pensé marquer le but de la victoire sur la sirène finale. Une réussite finalement annulée puisque le chrono était déjà écoulé pour quelques dixièmes.

Le HCA a donc vécu une troisième prolongation en trois matches cette saison. Et Nättinen a finalement pu prendre sa revanche en marquant le 4-3, synonyme d'une deuxième victoire en trois matches pour les Jurassiens.

Bienne - Langnau 3-4 tab

2:51 Bienne - Langnau: Bienne perd un point contre Langnau

Bienne n'a pas connu la même réussite. Menés 2-0 après dix minutes de jeu, les Seelandais ont pu compter sur un doublé de Gaëtan Haas et un nouveau but de Jeff Skinner pour emmener Langnau aux tirs au but. À cet exercice, les Emmentalois se sont montrés les plus adroits pour s'imposer 4-3 tab.

Rapperswil - Fribourg 3-2

2:35 Rapperswil - Fribourg: Sur la route, les Dragons s'inclinent à nouveau

De son côté, Fribourg n'y arrive toujours pas en déplacement, après sa défaite initiale à Bienne. Les Dragons ont été battus 3-2 à Rapperswil.

Les Fribourgeois étaient pourtant bien rentrés dans leur match grâce à un doublé de Sandro Schmid (7e et 14e). Mais Tyler Moy a réduit l'écart juste avant la fin du premier tiers, bien aidé par un Loïc Galley qui a vu le puck lui passer sous le bras.

Remis dans le match, les Saint-Gallois ont ensuite égalisé dès le retour des vestiaires (21e). Plus réalistes, les Lakers ont fait craquer les Dragons dans le troisième tiers grâce à un but de Gian-Marco Wetter (48e).

Lausanne - Ambri 4-1

2:35 Lausanne - Ambri: Les Lions reprennent confiance contre Ambri

Lausanne a décroché un premier succès dans cette saison de National League en dominant Ambri-Piotta 4-1 samedi. Genève-Servette fait toujours du surplace après sa défaite 3-0 à Zurich.

Le LHC a vécu une soirée presque parfaite, avec pour seule ombre au tableau un but encaissé en box-play. Les Vaudois récoltent leurs premiers points et lancent ainsi leur saison après deux revers peu convaincants.

Lausanne s'est rapidement rassuré en marquant deux fois dans le premier tiers. Erik Brännström a ouvert le score grâce à une percée en solitaire dont il a le secret (14e). Puis Axel Simic a inscrit son... deuxième but sous le maillot du LHC (après un premier lors de la saison 2017/18), en power-play (18e).

Les Vaudois ont inscrit un deuxième but dans cette situation par l'intermédiaire de Damien Riat (37e). Ce dernier a toutefois été imité par Michael Joly, qui a privé Ewan Huet d'un blanchissage pour sa première titularisation à Malley (46e). Brännström a permis aux Vaudois de conclure sur une bonne note en marquant dans la cage vide.

Zurich - Genève 3-0

4:00 Zurich - Genève: Nouvelle défaite pour les Aigles

Genève-Servette n'a pas su imiter son rival lausannois. Après avoir également connu deux défaites pour commencer, les Aigles ont été vaincus une troisième fois, s'inclinant 3-0 sur la glace des Zurich Lions.

Peu inspirés offensivement, les Genevois ont été punis par un penalty transformé par Malte Strömwall (15e). Le Suédois s'est mué en passeur dans le troisième tiers, où Christian Marti a fini par faire le break dans un match longtemps fermé et disputé (53e). Simon Knak a encore salé l'addition deux minutes plus tard.

Davos - Zoug 2-6

5:27 Davos - Zoug: Zoug se fait plaisir dans les Grisons

Enfin, Zoug s'est offert un deuxième succès après avoir battu Lausanne en ouverture. Tomas Tatar s'est offert un quadruplé pour mener les siens à un succès 6-2 à Davos.