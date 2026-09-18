À domicile, Berne écrase Davos

À Berne, les Ours n'ont fait qu'une bouchée des Grisons (5-2). Du côté de Zurich, après avoir été mené à deux reprises, les Lions sont parvenus

ATS Agence télégraphique suisse

Berne - Davos (5-2)

4:43 Berne - Davos: Berne s'en sort facilement face à Davos

Berne a impressionné en battant Davos, finaliste de la saison dernière (5-2)

Langnau - Zurich (3-4)

4:41 Langnau - Zurich: Zurich sort vainqueur contre Langnau

Les Lions zurichois ont connu des difficultés ce vendredi soir. Ils se sont péniblement défaits de Langnau (4-3) après avoir été menés 2-0 puis 3-2. C'est Nicolas Baechler qui offrira la victoire aux siens grâce à un doublé dans les 10 dernières minutes.

Fribourg - Lausanne (4-2)

5:59 Fribourg - Lausanne: Fribourg remporte son premier derby de la saison

Fribourg a signé un succès lors de la 2e journée de National League. Dans le derby face à Lausanne, le champion s'est imposé 4-2.

Gottéron ne pouvait pas perdre ce premier match à domicile. Julien Sprunger, avec le maillot de son ancien coéquipier Reto Berra sur les épaules, et l'ex-président Hubert Waeber ont hissé très lentement la bannière de champion de Suisse dans les combles de St-Léonard.

Dans pareil contexte, Fribourg n'avait pas le droit de la jouer attentiste. Les Dragons ont touché le poteau par Jecker à la 7e. Mais c'est le LHC qui a ouvert le score par Oksanen à la 10e. Quelques secondes après, Gottéron a connu un moment de flottement et Zehnder a bien failli doubler la mise. Sur une action bien amenée par la ligne des Suisses, c'est Jan Dorthe qui a pu nettoyer la lucarne de Pasche à la 14e.

Mieux pour les champions de Suisse, une pénalité pour surnombre infligée aux Vaudois a permis à Sörensen de donner l'avantage à ses couleurs juste après la première pause (21e). A noter sur le power-play fribourgeois la bonne tenue de Ludvig Johnson à la ligne bleue.

Côté lausannois, Simic a eu une belle chance à la 28e après avoir subtilisé le puck à Sörensen, mais sinon les Lions ont eu de la peine à mettre beaucoup de pression sur le but adverse. Sans doute assez content d'accueillir deux attaquants supplémentaires, Geoff Ward n'a pu aligner que Floran Douay sur la glace. Le Canadien Curtis Lazar est encore bloqué pour des questions administratives.

Alors c'est un défenseur qui a pris soin d'égaliser à la 45e. Sansonnens, produit fribourgeois arrivé au LHC en 2025, a dévié le puck du patin façon Madjer devant le but de Waeber. Les esprits se sont ensuite échauffés à la 48e avec Yannick Rathgeb renvoyé au vestiaire pour une bagarre avec Zehnder.

Un tir sur la transversale de Caggiula à la 52e auquel Fribourg a répondu par le 3-2 de Seiler à la 54e, Gottéron a su frapper au meilleur moment. Le 4-2 dans la cage vide de Walser a terminé la partie de la plus belle des manières pour les locaux.

Genève - Ajoie (3-4)

2:48 Genève - Ajoie: Aux pénalty, Ajoie vient à bout de Genève

Ajoie a réussi un joli coup vendredi sur la glace de Genève-Servette. Les Jurassiens, qui menaient 3-0, ont résisté au retour des Aigles pour finalement s'imposer aux tirs aux buts (4-3).

Antoine Keller a été impérial devant le filet ajoulot lors du "shootout", ne laissant passer aucun puck genevois. Le portier français a bien resserré sa garde après avoir plié trois fois en l'espace de cinq minutes lors du troisième tiers-temps, le moment choisi par le GSHC pour faire passer le score de 3-0 à 3-3. Entre la 46e et la 50e le Finlandais Jesse Puljujärvi (46e/50e, à 5 contre 4) et Roger Karrer ont marqué les trois buts qui ont redonné vie aux supporters des Vernets.

Avant cela, c'était le HCA et personne d'autre. Les Jurassiens, battus 3-2 aux tirs aux buts par Ambri mardi en ouverture de la saison, ont attaqué ce deuxième match pied au plancher, ouvrant le score dès la 8e minute grâce au Finlandais Kristian Tanus. Deux minutes plus tard, c'est le Canadien Daniel Carr, transfuge de Lugano, qui doublait la mise en power-play.

Après le 3-0 de Louis Robin tombé en début de deuxième période et une pénalité bien "tuée" par les Ajoulots, on se disait que le plus dur était fait. C'était sans compter sur la révolte sonnée par Puljujärvi lors du troisième tiers-temps.

Mais le HCA a fini par avoir le dernier mot, grâce à un seul penalty transformé par Daniel Carr. Genève-Servette, battu pour la deuxième fois en deux matches, devra réagir samedi soir sur la glace de Zurich.

Ambri - Rapperswil (6-3)

3:30 Ambri - Rapperswil: Ambri enchaîne avec une deuxième victoire contre Rapperswil

En forme, Ambri a décroché un deuxième succès en battant largement Rapperswil (6-3).

Kloten - Lugano (5-2)

2:38 Kloten - Lugano: Kloten remporte son match contre les Tessinois

Kloten sort vainqueur de son match contre Lugano. Les Zurichois se sont imposés à domicile et avec la manière! (5-2).