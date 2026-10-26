Gottéron tape fort contre ses propres supporters

Après les graves débordements survenus samedi à Lausanne et à la gare de Prilly, Fribourg-Gottéron prend des mesures immédiates contre ses groupes de supporters Fribvrgensis XIV et Fanatics. Les sanctions entreront en vigueur mardi et s'appliqueront jusqu'à nouvel avis.

Blick Sport

Fribourg-Gottéron hausse le ton. Deux jours après les incidents qui ont émaillé le derby romand face au Lausanne HC, le club fribourgeois a annoncé lundi une série de sanctions visant les groupes de supporters Fribvrgensis XIV et Fanatics. Les événements du samedi 24 octobre, survenus notamment à la Vaudoise aréna et à la gare de Prilly, ont fait deux blessés graves parmi les supporters.

Dans un communiqué, la direction des Dragons condamne «avec la plus grande fermeté» ces débordements, qu'elle juge incompatibles avec les valeurs de respect et de sécurité défendues par le club.

Les comités privés d'accès à la patinoire

Dès mardi 27 octobre et jusqu'à nouvel avis, plusieurs restrictions seront appliquées à l'encontre des deux groupes. Il leur sera notamment interdit d'introduire et de déployer des banderoles, des tifos, des drapeaux ou tout autre support comportant des messages. L'utilisation du matériel de sonorisation mis à leur disposition sera également suspendue.

Les badges d'accès à la patinoire des membres des groupes concernés ne pourront plus être utilisés. Les membres des comités de Fribvrgensis XIV et des Fanatics se verront, eux, interdire l'accès à la BCF Arena. Ces mesures s'appliqueront à toutes les rencontres disputées à domicile, quelle que soit la compétition.

Le club rappelle par ailleurs que les deux groupes avaient signé une charte de respect et de bonne conduite pour les matches disputés à Lausanne. Un engagement qui rend les événements du week-end d'autant plus regrettables aux yeux de la direction fribourgeoise.

Des sanctions aussi à l'extérieur jusqu'en décembre

Les restrictions ne se limiteront pas aux rencontres à domicile. En vertu du règlement Ordre et Sécurité, tous les accessoires de supporters — notamment les drapeaux, les banderoles, les tambours et les mégaphones — ainsi que les chorégraphies seront interdits lors des matches à l'extérieur de Fribourg-Gottéron jusqu'au 23 décembre inclus.

«La passion et le soutien à l'équipe ne peuvent en aucun cas justifier des comportements mettant en danger la sécurité des personnes», rappelle le club, qui assure ne tolérer aucune forme de violence.

Ces mesures interviennent dans un contexte particulièrement préoccupant après les graves blessures subies par deux supporters à la gare de Prilly. La direction de Gottéron affirme vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir un environnement sûr et respectueux autour de ses matches.