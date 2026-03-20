Pour la première fois depuis son titre en 2023, Genève-Servette va pouvoir regoûter à des play-off. Son capitaine Noah Rod s'en réjouit évidemment, tout comme d'en découdre avec Lausanne.

Matthias Davet Journaliste Blick

À la sortie du dernier match de la saison régulière, le capitaine de Genève-Servette Noah Rod avait un message à faire passer: «Tout le monde voulait qu’on affronte Lausanne. Et nous aussi!» Le premier derby lémanique de l'histoire de la National League débute dès ce samedi, aux Vernets puisque le GSHC a terminé troisième et le LHC sixième.

Une dizaine de jours plus tard, le media day organisé par le club grenat a eu lieu. Le capitaine des Aigles est toujours enthousiaste. «On est impatients et excités, puisque ça fait deux saisons qu'on a pas vu la couleur des play-off», s'exclame-t-il. Le dernier match de son équipe en séries remonte en effet au 27 avril 2023, jour d'acte VII de la finale face à Bienne et premier sacre de l'histoire du club. Depuis, une élimination en play-in et une douzième place synonyme de vacances prématurées. Les play-in, un lointain souvenir pour Noah Rod qui avoue ne pas avoir regardé ceux de cette année. «J'ai profité de passer du temps avec ma femme et ma fille, avant de ne plus les voir pendant quelques semaines», appuie-t-il. L'optimisme règne chez le capitaine.

«On va s'éviter des immenses déplacements»

Par contre, les mots pour décrire le rival du Lausanne HC ne sont de loin pas véhéments. Au contraire. «On essaie de mettre tout ça de côté, explique Noah Rod. On doit gagner quatre matches et éliminer cette équipe, peu importe qui est en face. On se réjouit de l'ambiance dans les patinoires, qui va être exceptionnelle.»

Mais tout de même, l'aspect émotionnel ne peut pas totalement être mis de côté. «Il va falloir être intelligent, précise le No 96. Après deux ans sans jouer de play-off, tu es vraiment excité et tu sors à 200 à l'heure. Il va falloir trouver le bon compromis entre jouer dur et intelligent.» Ce que, du côté de Lausanne, on va également tenter de faire.

Figure du GSHC, Noah Rod va-t-il tenter de pousser ses coéquipiers dans cette rivalité face aux Lions? «Non, je pense qu'ils sont au courant de l'importance, répond-il. Après, c'est clair que c'est toujours plus prenant pour un gars qui a grandi à Genève.» Le capitaine se réjouit de vivre ce premier derby de l'histoire dans l'élite du hockey suisse. «En plus, on va s'éviter des immenses déplacements donc ça va être cool», sourit-il, ayant peut-être encore en mémoire l'affrontement face à Lugano il y a trois ans.

Lausanne, «une équipe dangereuse»

Pour son entraîneur, Ville Peltonen, jouer Lausanne est une magnifique opportunité. «Ça va rajouter un petit truc en plus, lâche-t-il. C'est important qu'on arrive avec de l'énergie et qu'on joue avec nos couilles.» Le Finlandais, qui a vécu - et gagné - une série avec Lugano face à Ambri en 2006, connaît l'importance de ne pas laisser les émotions prendre le dessus.

Celui qui a coaché Lausanne durant un an et demi ne veut pas trop parler du passé. Questionné sur son approche personnelle de la série, il préfère envoyer en fond de zone. «Ce sera un beau challenge, face à une équipe dangereuse. Avec deux finales de rang, ils ont de l'expérience, mais j'espère que ceux qui étaient ici il y a trois ans vont également nous en apporter», ajoute-t-il. Réponse dès samedi (20h, en direct sur Blick).