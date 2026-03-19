Pour ce 30e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous avons décortiqué sous tous les angles les séries de play-off Genève - Lausanne et Fribourg - Rapperswil. Les autres Romands n'ont pas été oubliés pour autant.

Pour qui est-ce que ce sera l'année du titre?

Pour qui est-ce que ce sera l'année du titre?

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 30e épisode, on active le mode play-off avec 3 invités pour parler de Lausanne, Genève et Fribourg, sans oublier Bienne en vacances et Ajoie en play-out

Sommaire:

- LHC: enfin prêt? (dès 1:35)

- GSHC: la joie des séries (25:50)

- Les paris avec JOUEZSPORT (44:20)

- EHCB: le sable fin (50:15)

- HCFG: marche ou crève (1:03:00)

- CQNAFM: huis clos (dès 1:26:45)

- SCB: béton maudit (1:30:40)

- HCA: le péril jeune (1:09:10)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.