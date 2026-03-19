DE
FR

Cold Facts
Pour qui est-ce que ce sera l'année du titre?

Pour ce 30e épisode de la saison 8 de Cold Facts, nous avons décortiqué sous tous les angles les séries de play-off Genève - Lausanne et Fribourg - Rapperswil. Les autres Romands n'ont pas été oubliés pour autant.
Publié: 17:06 heures
Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 30e épisode, on active le mode play-off avec 3 invités pour parler de Lausanne, Genève et Fribourg, sans oublier Bienne en vacances et Ajoie en play-out

Sommaire:

- LHC: enfin prêt? (dès 1:35)

- GSHC: la joie des séries (25:50)

- Les paris avec JOUEZSPORT (44:20)

- EHCB: le sable fin (50:15)

- HCFG: marche ou crève (1:03:00)

- CQNAFM: huis clos (dès 1:26:45)

- SCB: béton maudit (1:30:40)

- HCA: le péril jeune (1:09:10)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Mentionné dans cet article
Lausanne HC
Lausanne HC
Genève Servette HC
Genève Servette HC
HC Ajoie
HC Ajoie
HC Bienne
HC Bienne
Fribourg Gottéron
Fribourg Gottéron
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Lausanne HC
      Lausanne HC
      Genève Servette HC
      Genève Servette HC
      HC Ajoie
      HC Ajoie
      HC Bienne
      HC Bienne
      Fribourg Gottéron
      Fribourg Gottéron