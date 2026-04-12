Ce dimanche soir, Genève-Servette n'a pas le choix: il faudra gagner à Fribourg pour ne pas partir en vacances. Difficile? Oui. Impossible? Non. Voici les raisons pour les Aigles d'y croire.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Avant le cinquième match de la série entre Fribourg Gottéron et Genève-Servette, les Dragons sont forcément largement favoris pour atteindre la finale, leur première depuis 2013. Les Aigles doivent en effet gagner trois matches consécutifs, alors qu'ils se sont inclinés cinq fois sur sept contre eux cette saison. Il existe toutefois quelques raisons de penser que ce n'est pas totalement impossible. On en liste cinq.

1 La transition défensive

Fribourg Gottéron est la meilleure équipe de la Ligue en ce qui concerne le jeu de transition. Tout au long de la saison, la formation de Roger Rönnberg a construit ses succès grâce à un jeu vers l'avant très rapide et 1,08 but escompté par 60 minutes de glace à 5 contre 5. Personne n'a fait mieux. Ce fut également une des raisons du succès des joueurs de la BCF Arena contre Rapperswil (1,04 xG/60).

Lors des quatre premiers matches face à Genève-Servette, ce sont les Aigles qui sont les plus dominants dans cette statistique, tandis que les Dragons se cassent les griffes sur le repli défensif adverse avec seulement 0,88 xG/60. À l'inverse, les fans fribourgeois peuvent se dire qu'ils mènent 3-1 malgré cette statistique. Et ils n'auraient évidemment pas tort.

2 Un power-play plus dominant

Les deux formations ont inscrit deux buts en supériorité numérique durant cette série de demi-finale. Fribourg l'a fait en 29'02'', tandis que le GSHC l'a fait en 16'58''. Autant dire que l'équipe de Ville Peltonen a été largement plus efficace durant ce duel face aux Dragons.

Plus efficace... et plus dominant aussi. Les Genevois ont en effet enregistré 5,5 buts escomptés par 60 minutes de glace à 5 contre 4. Ce n'est pas faramineux, mais bien mieux que celui des Fribourgeois (3,8 xG) qui tousse de manière inquiétante depuis le début des séries. Lors du dernier match, Michael Kapla, chef d'orchestre de cette cacophonie, a été horrible. Et parfois, les matches peuvent se jouer sur les situations spéciales. Donc...

3 Une meilleure santé

Genève-Servette est au complet. Oui, il manque Tanner Richard, mais le joueur de centre n'a pas disputé l'intégralité de la saison ou presque. Hormis le No 71, Ville Peltonen peut compter sur tout son monde pour cette fin de série face à Fribourg Gottéron.

Les Dragons, eux, doivent composer sans deux joueurs internationaux présents lors des derniers Jeux olympiques: Andrea Glauser et Sandro Schmid. Par ailleurs, l'équipe de la BCF Arena tremble pour Julien Sprunger, touché durant cette série contre les Aigles et incertain pour la rencontre de ce dimanche soir. Sur la longueur, cela peut avoir une importance.

Voici pour les raisons tangibles.

4 L'histoire de Fribourg Gottéron

Voici douze mois, Fribourg Gottéron menait 3-1 contre le Lausanne HC et s'est incliné 3-4 après avoir galvaudé trois balles de matches, dont une à la maison. Ville Peltonen voudra peut-être insister sur ce point dans son speech d'avant-match. La différence est que les Dragons ont l'avantage de la glace dans cette série et disputent l'acte V (et peut-être l'acte VII) devant leur fans. Et cela peut tout changer.

Par ailleurs, Fribourg Gottéron n'a jamais battu Genève-Servette en play-off. «Mais l'histoire ne nous fait pas gagner des matches», concède justement le coach servettien qui n'ajouterait peut-être pas ce point No 4 dans sa liste. En 2010, Fribourg menait toutefois... 3-1 contre Genève.

5 Sa propre histoire

Genève-Servette était mené 0-3 lors du sixième match de son quart de finale face au Lausanne HC. Les Aigles étaient à 26 minutes des vacances et seul un impossible retournement de situation aurait évité une élimination. C'est justement cet improbable scénario qui a eu lieu contre les Lions avant une victoire en prolongation... puis une autre lors du septième match.

Après être passé si proche de l'élimination, le sentiment d'immortalité doit être particulièrement présent sous les casques grenat. Suffisant pour retourner cette situation qui semble terriblement compromise.