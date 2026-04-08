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Julien Sprunger s'est-il blessé sur cette action?
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Vidéo:Julien Sprunger s'est-il blessé sur cette action?

Coup de patin mal placé
Julien Sprunger s'est-il blessé sur cette action?

Julien Sprunger s'est-il blessé sur cette action? Le capitaine de Fribourg n'est plus réapparu après cette scène du troisième acte de la demi-finale contre Genève remporté par son équipe (2-1).
Publié: 22:19 heures
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Après deux tiers-temps, les spéculations allaient bon train dans les couloirs de la BCF Arena. Il faut dire que la sortie de Julien Sprunger à la 32e minute n'a forcément rien d'anodin. «Je pense qu'il est touché au poignet», entend-on d'un côté. D'autres ont vu autre chose lors de cette action. «Non, moi je pense que c'est au niveau du genou», ose un autre supporter des Dragons croisé durant les 18 minutes d'intermède.

C'est finalement le troisième membre de ce groupe qui semble avoir eu l'œil le plus fin lorsque Julien Sprunger a quitté ses coéquipiers. «Pour moi, il a pris un coup dans les c*******.» Après avoir regardé attentivement les images de cette action peu après la mi-match, le troisième larron est le plus proche de la réalité.

Au moment où Julien Sprunger tente d'aller charger Giancarlo Chanton, il reçoit un coup de patin bien involontaire dans l'entrejambe de la part du défenseur de Genève-Servette. Visiblement mal en point, le capitaine des Dragons a directement quitté la glace pour rejoindre les vestiaires. Il n'est pas réapparu.

Au moment où les Dragons doivent composer sans Andrea Glauser et Sandro Schmid, blessés, l'équipe de Roger Rönnberg n'aurait pas besoin d'une absence prolongée de Julien Sprunger.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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