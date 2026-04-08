Julien Sprunger s'est-il blessé sur cette action? Le capitaine de Fribourg n'est plus réapparu après cette scène du troisième acte de la demi-finale contre Genève remporté par son équipe (2-1).

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après deux tiers-temps, les spéculations allaient bon train dans les couloirs de la BCF Arena. Il faut dire que la sortie de Julien Sprunger à la 32e minute n'a forcément rien d'anodin. «Je pense qu'il est touché au poignet», entend-on d'un côté. D'autres ont vu autre chose lors de cette action. «Non, moi je pense que c'est au niveau du genou», ose un autre supporter des Dragons croisé durant les 18 minutes d'intermède.

C'est finalement le troisième membre de ce groupe qui semble avoir eu l'œil le plus fin lorsque Julien Sprunger a quitté ses coéquipiers. «Pour moi, il a pris un coup dans les c*******.» Après avoir regardé attentivement les images de cette action peu après la mi-match, le troisième larron est le plus proche de la réalité.

Au moment où Julien Sprunger tente d'aller charger Giancarlo Chanton, il reçoit un coup de patin bien involontaire dans l'entrejambe de la part du défenseur de Genève-Servette. Visiblement mal en point, le capitaine des Dragons a directement quitté la glace pour rejoindre les vestiaires. Il n'est pas réapparu.

Au moment où les Dragons doivent composer sans Andrea Glauser et Sandro Schmid, blessés, l'équipe de Roger Rönnberg n'aurait pas besoin d'une absence prolongée de Julien Sprunger.