Fribourg qui mène 3-1: Dave Sutter connaît

Comme il y a douze mois, Fribourg mène 3-1 dans sa demi-finale. Dragon à l'époque, Dave Sutter joue désormais pour Genève-Servette. Le défenseur a-t-il un coup d'avance?

Matthias Davet Journaliste Blick

Les années se suivent et se ressemblent presque pour Fribourg Gottéron. En 2025, les Dragons avaient remporté un septième match lors de leur quart de finale. En demies, ils menaient 3-1 face au Lausanne HC. Cette année, rebelote. Après avoir écarté Rapperswil au tour précédent, ils viennent de faire le break vendredi aux Vernets et ne sont de nouveau qu'à une victoire de la finale.

Face aux Vaudois, la troupe entraînée à l'époque par Lars Leuenberger avait finalement craqué. Trois défaites de suite et l'idée de jouer pour le titre s'était envolée.

Une grande différence par rapport à l'année dernière: Fribourg n'avait qu'un match sur les trois à disputer devant son public. Cette fois, les hommes de Roger Rönnberg auront deux occasions de conclure cette série à la BCF Arena.

Pas les mêmes absences

Et il y a en a une autre. Dans les rangs fribourgeois en 2025, on trouvait Dave Sutter. Le défenseur valaisan se retrouve de nouveau dans une demi-finale avec un score de 3-1. Mais cette fois, il évolue pour Genève, l'équipe adverse.

«C'est quand même différent, tempère-t-il. L'année dernière, il y avait énormément de blessés à Fribourg.» En effet, Maximilian Streule, Lucas Wallmark, Jacob de la Rose, Nathan Marchon et Mauro Dufner avaient manqué la fin de la demi-finale. Cette année, Gottéron est légèrement mieux loti avec les absences, pour le moment, les absences de Julien Sprunger, Andrea Glauser et Sandro Schmid. Seul ce dernier a été annoncé out jusqu'à la fin de la saison.

«Genève n'abandonne jamais»

«Là, on voit quand même que Gottéron est une équipe qui performe, appuie Dave Sutter. Ils ont une bonne stratégie en place, mais il ne faut pas se concentrer sur eux.» Par là, le Chablaisien entend que Genève doit développer son jeu. «À nous de faire le boulot, ajoute-t-il. On a pu les battre une fois et on sait qu'en play-off, ça peut aller vite. Et c'est bien connu: le quatrième point est souvent le plus compliqué.»

Fribourg a déjà une première opportunité ce dimanche, à la BCF Arena (dès 20h, en direct sur Blick). «Il faudra être confiant et ne pas paniquer, prévient le No 77. À nous de croire en notre jeu.» S'il y a bien une équipe qui a prouvé qu'elle pouvait s'extirper de situations désespérées, c'est bien Genève. Il suffit de demander au public de la Vaudoise aréna lors de l'acte VI des demi-finales. «Genève n'abandonne jamais», martèle Dave Sutter.

«L'histoire ne va pas nous aider»

Si, dans le championnat suisse, Fribourg traîne une réputation de perdants, Ville Peltonen ne veut rien savoir. «On n'aura aucune aide de la part de l'histoire, prévient l'entraîneur finlandais du GSHC. Il faut rester dans le moment présent et bien récupérer d'ici le match 5.»

Un premier puck de série pour Gottéron, qui compte bien faire exulter ses fans à la BCF Arena et atteindre une première finale depuis 2013. Mais attention à Genève, qui n'a jamais dit son dernier mot.