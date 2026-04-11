Genève était proche de réaliser un nouveau retour improbable dans ces play-off. Menés de trois buts, les Aigles se sont finalement inclinés face à Fribourg lors de l'acte IV (3-4).

Matthias Davet Journaliste Blick

Tous les acteurs côté genevois s'entendent après l'acte IV de la demi-finale entre Fribourg et Genève: ce premier tiers était très étrange. Des pucks qui ont rebondi, des contres dans tous les sens et des erreurs techniques inhabituelles. «C'était bizarre, avoue Roger Karrer. On a mis beaucoup de pression durant 20 minutes, mais eux aussi ont bien joué.» D'ailleurs, après cette première période, le score était de 0-1 en faveur des Dragons. Un contre de Christoph Bertschy, en box play, à 49 secondes de la première sirène.

«Ça nous a presque coupé les jambes, avoue Dave Sutter après la rencontre. À la maison, on veut mettre ce premier but pour établir notre jeu et amener du rythme.» Ce que Genève n'a jamais réussi à faire durant les 40 premières minutes. «C'était d'une certaine manière un très bon match de play-off, avec beaucoup d'actions, ajoute Ville Peltonen. Mais cela a fait pousser des cheveux gris derrière les deux bancs (sourire).»

Fribourg a pris le dessus lors du deuxième tiers, en faisant passer le score de 0-1 à 1-4. «Il nous faut produire un effort de 60 minutes, peste l'entraîneur des Aigles. On n'était pas à notre meilleur niveau et en ce moment, on n'en a besoin.»

Pas comme face à Lausanne

À nouveau, Genève était mené de trois longueurs à l'entame de la dernière période. Comme cela avait été le cas lors de l'acte VI des quarts de finale face à Lausanne.

«Si tu dois marquer trois buts dans les 20 dernières minutes, ce n'est évidemment pas facile», soupire Roger Karrer. Le défenseur et son équipe ne sont pas parvenus à le faire. Les Vernets y ont cru, voyant les Grenat recoller à une longueur. Mais cette fois, il en a manqué.

«Genève n'abandonne jamais»

Par contre, Ville Peltonen peut voir le verre à moitié plein. À nouveau, le GSHC n'a rien lâché. Plutôt positif quand on est mené 3-1 dans une série. «Je suis toujours optimiste, ajoute le technicien finlandais. Il faut à nouveau se préparer et être à notre meilleur niveau dimanche.»

Ses joueurs le rejoignent forcément. «Genève n'abandonne jamais, promet Dave Sutter. Après, on n'est pas revenu ce soir donc ça ne change rien. On savait qu'on devait gagner une fois là-bas. Maintenant, on doit le faire à deux reprises.»

«Nous sommes tous humains»

Ce que Ville Peltonen n'a pas forcément apprécié, par contre, ce sont certaines décisions des officiels de la soirée. «L'arbitrage était au même niveau que nous au début, souffle le Nordique. Mais je ne veux critiquer personne: nous sommes tous humains et nous faisons tous des erreurs.» Ses joueurs ce vendredi peuvent le confirmer.

Une scène a particulièrement agacé l'homme fort des Vernets: la pénalité pour simulation infligée à Stéphane Charlin après un contact avec Jan Dorthe. «Certains experts pourraient dire à qui est la faute quand un gardien est dans sa peinture et que quelqu'un lui rentre dedans», ironise Ville Peltonen.