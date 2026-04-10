Fribourg Gottéron n'est plus qu'à une victoire de la finale! Les Dragons se sont imposés 3-4 aux Vernets et mènent 3-1 dans cette demi-finale.

Grégory Beaud Journaliste Blick

5:09 Genève - Fribourg: Aux Vernets, Fribourg renverse Genève

Est-ce la température qui monte? Toujours est-il que la première période de cet acte IV, sur le plan technique, a davantage ressemblé à un match amical du mois d'août à la Vallée de Joux qu'à une rencontre de play-off. Relances mal ajustées, passes mal contrôlées, erreurs de communication et autres cafouillages généralisés ont émaillé les 20 premières minutes.

À la 6e, Reto Berra et Michael Kapla sont passés tout proches du but gag de l'année en s'emmêlant les pinceaux autour de leur but. Mais les Aigles n'ont pas su en profiter. Fribourg non plus, d'ailleurs. En fin de tiers, l'expérimenté Jan Rutta a également oublié le puck, mais Jacob De La Rose s'est heurté à un très bon Stéphane Charlin.

Il a fallu attendre le premier power-play du GSHC pour voir un but... fribourgeois. Parfaitement lancé dans la profondeur, Christoph Bertschy est allé affronter le gardien grenat, comme ce fut déjà le cas lors de l'acte I. Cette fois-ci, le No 22 des Dragons est parti sur la gauche. Il avait marqué de l'autre côté lors de l'acte I. Droite ou gauche, peu importe puisque l'ailier a pu ouvrir proprement la marque (20e, 0-1). Cette première période a été marquée par le coup de Yannick Rathgeb sur Noah Rod, devant la cage. D'abord puni pour cinq minutes, le défenseur s'en est tiré avec une pénalité mineure.

La suite de la rencontre a été moins chaotique. C'est également en infériorité numérique que Genève-Servette a pu égaliser par Jesse Puljujärvi, seul face à Reto Berra (23e, 1-1). De manière inattendue, Fribourg Gottéron a trouvé un moyen de reprendre l'avantage grâce à un très joli jeu de Jamiro Reber derrière la cage. Le jeune attaquant a fait preuve d'une belle patience pour trouver Jeremi Gerber, seul devant Stéphane Charlin (30e, 1-2).

Les Dragons ont fait le break par l'inévitable Christoph Bertschy, parfaitement lancé par Attilio Biasca. L'international suisse s'est déjoué du gardien grenat qui pourrait bien faire des cauchemars du No 22 de la BCF Arena (35e, 1-3). Entre la deuxième et la troisième réussite des visiteurs, Genève-Servette a manqué le coche. Il y a tout d'abord eu un tir sur la transversale de Jimmy Vesey puis une immense occasion pour Giancarlo Chanton alors que Reto Berra paraissait hors de position. Mais le gardien a trouvé un moyen de se mettre sur la trajectoire du puck.

L'exagération de Stéphane Charlin

En fin de période, tout est allé encore plus de travers pour l'équipe de Ville Peltonen. Après un contact avec Jan Dorthe, Stéphane Charlin s'est retrouvé au sol. L'arbitre n'a pas hésité à lever le bras. Pénalité contre l'attaquant des Dragons? Non! C'est finalement l'exagération du gardien des Vernets qui a été sanctionnée de deux minutes. Trois secondes après la fin de ce power-play, Samuel Walser a été parfaitement trouvé par Henrik Borgström pour inscrire le 1-4 (39e).

Lors de l'ultime période, Ville Peltonen a décidé de lancer Robert Mayer dans la rencontre. Il avait déjà fait le «coup» lorsque Genève était mené 3-0 durant le sixième acte à Lausanne. Avec le héros du titre du GSHC, les Aigles avaient tourné la rencontre… puis la série. Le portier No 2 a «fait le job» devant son filet, tandis que Vincent Praplan redonnait espoir aux Grenat (43e, 2-4). Mais contrairement au match à Lausanne, il n'y a pas eu de remontada lors de cette rencontre et les Dragons se sont finalement imposés malgré le 3-4 signé Simas Ignatavicius (53e). Tim Bozon a eu l'égalisaton au bout de la crosse (56e), mais n'a pas cadré. La fin de match a été asphyxiante, mais Reto Berra a été héroïque devant son filet.

Comme en 2025

Comme la saison dernière, Fribourg Gottéron mène donc 3-1 dans sa demi-finale et se retrouve donc à une victoire de la finale. Voici 12 mois, les Dragons avaient finalement perdu trois matches de rang contre le Lausanne HC pour se retrouver éliminés. La différence? Deux des trois potentiels matches auront lieu à la BCF Arena.

Car ce vendredi, l'équipe de Roger Rönnberg a fait le break aux Vernets, deux jours après avoir remporté le troisième acte à la maison. Une prestation solide de la part des Dragons qui se retrouvent ainsi en position idéale pour disputer une première finale depuis 2013. Julien Sprunger pourra-t-il revenir au jeu? Le capitaine fribourgeois était absent pour ce quatrième match après avoir été touché par un patin adverse mercredi.