Sam Hallam: «Les jeunes ont fait un travail exceptionnel»

Pour la réception de Zoug, Genève-Servette a dû composer sans de nombreux cadres. Une situation qui a forcé le coach, Sam Hallam, a changer un peu sa façon de jouer pour remporter un succès inattendu.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ramon Untersander, Giancarlo Chanton, Markus Granlund, Sakari Manninen et Jesse Puljujärvi. Non, ce n'est pas la première ligne du GSHC pour ce match face à Zoug. Il s'agit là d'une partie des blessés que comptent les Grenat dans leur effectif. Si l'on y ajoute Noah Rod, Vincent Praplan et Luca Hischier, on tiendrait une deuxième triplette offensive de très bonne facture.

C'est donc dans ces circonstances que Sam Hallam a dû bricoler une équipe pour la réception de Zoug et ce quatrième match de la semaine. Le technicien suédois a tourné avec six défenseurs et fait appel à Oliver Achermann, Arthur Dandois, Raphaël Achermann et même Jason Akeson qui était prêté à La Chaux-de-Fonds. C'est dire si la situation était grave. Et pourtant, Genève a trouvé un moyen de gagner. Ce n'était certes pas un match pour les esthètes, mais le coach savait que les points au classement avaient plus de valeur que ceux de style.

Sam, si on compare les deux alignements de ce soir, c'est une énorme victoire pour ton équipe.

Toute la semaine, on a joué du très bon hockey. Puis notre alignement a été coupé de moitié et on est un peu passés du beau jeu au combat ez à l'engagement. Ce que les gars ont fait lors du dernier match à Berne et ce soir, face à deux bonnes équipes... J'ai énormément de respect pour le caractère de ce vestiaire et pour les joueurs. Les jeunes ont fait un travail exceptionnel.

Le niveau de talent n'est évidemment pas le même que quand l'équipe est au complet. Quel message passes-tu aux joueurs pour qu'ils continuent à jouer comme tu le veux? Changes-tu quelque chose dans ta préparation?

Bien sûr, on aimerait garder nos principes, dans un monde idéal. Mais tout le monde sait qu'on dégage un peu plus le puck et qu'on joue plus simple. C'est la voiture qu'on a en ce moment, et chacun la conduit du mieux qu'il peut (rires). Il faut aussi quelques rebonds favorables et un bon gardien. Sur ces deux matches, Robert Mayer a été excellent à Berne et ce soir, Stéphane Charlin a répondu présent: il a été le meilleur joueur sur la glace.

Certains joueurs n'ont presque aucune expérience dans cette ligue. Les as-tu préparés de manière particulière?

Non, pas vraiment. Ils savent qu'ils vont passer quelques minutes sur la glace. J'adore la façon dont ils s'engagent et dont ils travaillent. Avec si peu de temps, si tu leur mets trop de détails dans la tête, ça ne marche pas. Je ne veux pas qu'ils réfléchissent, je veux juste qu'ils jouent. Oliver Achermann arrive et fait du bon boulot au centre, Arthur Dandois est un ailier rapide qui travaille dur, Tristan Lemyre a un peu plus de temps de jeu que d'habitude... Tout le monde mériterait une mention ce soir. Mais Matthew Verboon et Josh Jooris ont joué énormément de minutes. prennent pratiquement toutes les grosses mises au jeu, et ils le font de manière fantastique.

C'est un cadeau pour ces jeunes de jouer la Ligue des champions et d'enfin avoir leur chance. Mais pour toi, ce n'est pas vraiment un cadeau de devoir voyager demain.

Non, mais c'est comme ça. Je crois que c'était notre cinquième match en sept jours: on a joué dimanche, mardi, mercredi, vendredi et dimanche. Le calendrier est fou pour nous. J'aimerais beaucoup avoir un jour de congé, puis un ou deux jours d'entraînement. Mais on part demain pour Växjö et on a un match là-bas. Donc on dort et on s'y remet.