Décimé, Genève-Servette réalise un exploit face à Zoug!

Grégory Beaud Journaliste Blick

Tout semblait devoir se liguer contre Genève-Servette au moment d'aborder cette rencontre dominicale. Tout d'abord, les Grenat disputaient leur quatrième match de la semaine. Mais surtout, ils devaient l'aborder sans de nombreux absents de marque. Outre le suspendu Jesse Puljujärvi, le club des Vernets a annoncé la blessure à long terme de Vincent Praplan (3 mois) et de Sakari Manninen (6 semaines), ainsi que l'absence à court terme de Noah Rod. Ces blessés sont venus s'ajouter à la liste déjà très longue de pensionnaires de l'infirmerie genevoise.

Dans ces circonstances, difficile d'imaginer autre chose qu'une défaite du GSHC face à une formation zougoise ne jouant que son deuxième match de la semaine. Et pourtant, ce sont les Aigles qui ont eu la première occasion dangereuse avec un poteau de Jimmy Vesey en infériorité numérique (8e). L'Américain a profité d'une erreur adverse pour s'échapper. La seule action zougoise est tombée à la 17e sur une déviation de Jan Kovar. C'est bien peu, surtout au vu des circonstances. Genève, dans la foulée, aurait encore pu ouvrir le score avant la première pause par Tim Bozon (17e) ou Jimmy Vesey (18e).

Encore une mésentente

Les Genevois ont parfaitement contenu les rares incursions adverses dans leur zone. Il faut dire que les Zougois ont multiplié les erreurs à la relance et le déchet technique dans les transitions. Ce n'est pas de manière imméritée que les joueurs locaux ont d'ailleurs ouvert la marque en power-play grâce à Johnny Kneubuehler (31e, 1-0). Là encore, les Aigles ont profité d'une mésentente entre Leonardo Genoni et Raphael Diaz pour faire trembler les filets. À l'image de ces quarante minutes initiales.

Lors de la troisième période, Genève-Servette a pu bénéficier de deux périodes de supériorité numérique lors des premières minutes de jeu. Malgré plusieurs occasions nettes, les Aigles ne sont pas parvenus à faire le break. À moins de dix minutes de la fin du match, les hommes de Sam Hallam ont regretté ces deux occasions manquées puisque Grégory Hofmann a pu égaliser d'un tir puissant de la ligne bleue (53e, 1-1). Héroïques jusqu'ici, les Grenat devaient tout recommencer.

Tim Bozon délivre les Vernets

Alors que la rencontre semblait sur le point de basculer en faveur du EVZ, Tim Bozon s'est battu pour partir en contre et a pris de vitesse Tobias Geisser. Le Français à licence suisse a pu inscrire le 2-1, seul face à Leonardo Genoni. Un power-play pour les visiteurs a encore mis sous pression les Vernets, mais le barrage grenat a tenu bon et l'exploit inattendu a été réalisé.

Avec une infirmerie pleine à craquer et quatre matches dans les jambes en une semaine, Genève-Servette a trouvé les ressources pour signer une victoire qui en dit long sur le caractère de cette équipe. Au classement, Genève suit – certes à distance – le rythme de Zurich avant de se déplacer en Suède pour un match de Champions Hockey League contre Växjö.