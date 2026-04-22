Simon Seiler, l'invité surprise de la défense fribourgeoise

Fribourg a trouvé un renfort inattendu en play-off. Propulsé dans un rôle clé après la blessure d'Andrea Glauser, Simon Seiler s’impose comme un rouage essentiel, notamment en infériorité numérique.

Grégory Beaud Journaliste Blick

En saison régulière, Simon Seiler était, ni plus ni moins, le défenseur utilisé avec le plus de parcimonie par son entraîneur, Roger Rönnberg. Avec une moyenne d'à peine plus de dix minutes de glace par match, le Thurgovien de la BCF Arena a enregistré une moyenne inférieure à bien d'autres défenseurs des Dragons.

Ce n'est pas forcément un hasard, tant l'ancien junior des Zurich Lions n'était pas amené à jouer un rôle autre que celui de soutien... et d'urgentiste le cas échéant. «Et c'est malheureusement ce qui est arrivé durant ces play-off, a-t-il regretté. Comme Andrea Glauser s'est blessé dès la série contre Rapperswil, j'ai tout de suite eu droit à plus de temps de jeu. Mais c'est le hockey. J'étais préparé à ce que cela arrive et le moment venu, il faut être prêt même si c'est difficile de voir un coéquipier être blessé.»

Intransigeant à 4 contre 5

Au moment où le No 5 de la BCF Arena a été contraint de grimper dans l'alignement, peu de monde s'attendait à voir Simon Seiler être capable de se mettre à niveau. Et pourtant! Dès les premiers coups de patin dans son nouveau costume, le défenseur à vocation purement défensive a fait preuve d'une belle stabilité, notamment en compagnie de Benoît Jecker avant un récent changement de lignes. Ce n'est d'ailleurs pas illogique si les statistiques avancées en font un des arrières les plus fiables du pays.

Mais lundi, il a ajouté un nouvel élément à son jeu puisqu'il a marqué le but de l'espoir (le 1-2) avant d'allumer encore le poteau. Pour un joueur qui n'avait inscrit jusqu'alors que trois buts en 186 matches, un doublé aurait été extraordinaire. «Oui, c'est malheureux parce qu'il n'a finalement pas manqué grand-chose, souffle-t-il. Mais au final, cette défaite sanctionne aussi le fait que nous n'avons pas suffisamment joué juste. Nous n'étions pas assez proches de notre plan de match pour avoir plus de succès.»

M. box play

En saison régulière, Simon Seiler était le quatrième arrière le plus utilisé en infériorité numérique. Avec la blessure d'Andrea Glauser, il est finalement logique qu'il grimpe dans la hiérarchie. Mais pas à ce point! En 14 matches de séries éliminatoires, il a déjà passé plus de 47 minutes sur la glace en box play. C'est l'homme le plus utilisé dans cette situation et c'est largement plus que deux de ses coéquipiers: Benoît Jecker (42') et Nathan Marchon (40').

Et le succès est au rendez-vous, puisque les Dragons sont terriblement solides avec un homme de moins sur la glace, avec 85% de réussite. Le secret? «Nous avons un plan de match très clair, précise Simon Seiler. Mais je crois que nous regardons surtout notre jeu. Bien sûr, nous regardons les tendances de nos adversaires pour ne pas être surpris. Mais je crois que nous sommes conscients de notre force dans ce secteur et cela nous permet de ne craindre personne.»

En fin d'acte I, Simon Seiler a montré une autre facette de son jeu. La rugosité. Après la sirène finale, il est allé imprimer sa canne dans les reins de Filip Zadina. Un geste qui n'a logiquement pas plu au Tchèque du HCD. Les deux hommes en sont logiquement venus aux mains. «Mais là aussi, il est important de ne penser à nous. Peu importe qui est face à nous, cela ne doit pas changer notre comportement ni notre attitude.»

Il ne citera pas Brendan Lemieux, mais il va sans dire que le Canadien est au centre de l'attention à chaque fois qu'il met le patin sur la glace. Cela tombe bien, Simon Seiler a vu son temps de jeu drastiquement augmenter. De quoi promettre des rencontres qui font des étincelles dès ce mercredi soir pour l'acte III?



