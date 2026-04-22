Pour l'acte I de la finale, Fribourg Gottéron avait dormi la veille du côté de Coire avant de monter au dernier moment à Davos. Les Dragons vont refaire le coup ce mercredi. Voici pourquoi.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il y a plus de 300 kilomètres entre Fribourg et Davos. Environ 3h30 en voiture, mais près de 5h en bus, pause comprise. Bref, un périple qui n'est de loin pas anodin au moment de préparer un match si important qu'une finale de National League. Pour la première manche de la finale, les Dragons avaient joué à cache-cache pour ne pas révéler le secret de la logistique de leur déplacement.

Finalement, ils avaient dormi à Coire le vendredi et s'y étaient entraîné le samedi matin avant d'effectuer la fin du trajet en fin de journée. Les années précédentes, certaines formations avaient opté pour la nuitée dans la station grisonne. Un choix loin d’être optimal sur le plan physiologique. Selon plusieurs travaux synthétisés dans le «British Journal of Sports Medicine», les heures qui suivent une arrivée en altitude, en particulier entre 24 et 72 heures, correspondent à une phase où la performance peut être altérée.

Dès lors, l'option de dormir à Coire est la meilleure, comme le confirme Simon Holdener, préparateur physique de Fribourg Gottéron: «Ce n’est pas idéal de dormir ici en altitude, parce qu’il n’y a pas d’adaptation de l’hémoglobine d’un point de vue physiologique. Il faut environ trois semaines pour s’adapter à l’altitude.»

Trouver la bonne fenêtre

En faisant une bonne partie du trajet, les joueurs se sont également évités les jambes lourdes après une journée de voyage, tout en maximisant leurs capacités. Toujours selon le «British Journal of Sports Medicine», lorsque l’acclimatation n’est pas possible, une arrivée quelques heures avant la compétition - entre 2 et 14 heures au maximum - offre la meilleure fenêtre pour performer. «Avec cet adversaire, il n'y a pas de scénario parfait, mais nous avons opté pour la solution qui nous semblait être la plus efficace, poursuit Simon Holdener. Tout est une question de compromis.»

Le préparateur physique n'a évidemment pas décidé tout seul. Roger Rönnberg et le groupe des capitaines de l'équipe ont également pris part aux discussions. «Il faut savoir que tu ne vas pas pouvoir contenter tout le monde, précise le coach des Dragons. Certains préfèrent dormir chez eux et avoir leur routine et d'autres, notamment ceux qui ont joué en NHL, n'ont aucun souci avec les voyages. Mais au final, nous avons pris cette option qui nous semblait être la meilleure.»

Car au niveau de la logistique, il n'y a pas que la préparation physique à prendre en compte. «Si nous montons la veille à Davos et que les joueurs quittent leur chambre à 11h00 au moment du check out, ils sont toute la journée dans la ville à attendre que le temps passe, constate Gerd Zenhäusern, directeur sportif des Dragons. Ce n'est pas une solution optimale non plus.» Entre l'entraînement du matin, le repas et l'heure de route, la solution de Coire permet d'éviter cette latence énergivore.

«Une succession de petites décisions»

Selon «La Liberté», Fribourg Gottéron a décidé d'opter pour la même solution en vue de la rencontre de ce mercredi dans les Grisons. «Ce que j'ai constaté, c'est que nous étions parfaitement prêts pour cette rencontre, apprécie Simon Holdener. Mais je ne suis pas persuadé que si nous avions effectué le trajet la veille directement en direction de Davos, cela aurait tout changé.»

Il est vrai que les circonstances étaient favorables avec cinq jours de repos entre la qualification pour la finale et le premier match contre Davos. «Je pense que même si on était montés directement en altitude, ça n’aurait fait aucune différence», poursuit le préparateur. Il admet toutefois que plus la série avance et plus ce genre de détails pourraient avoir leur importance. «Préparer un match, c'est un tout et chaque détail compte, appuie Roger Rönnberg. Ce sont une succession de petites décisions qui, mises bout à bout, peuvent faire une grande différence.»