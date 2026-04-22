Juuso Arola sera-t-il à nouveau le joker de Gottéron?

Lundi lors de l'acte II de la finale, Juuso Arola a remplacé Patrik Nemeth dans les rangs de Fribourg Gottéron. Le Finlandais sera-t-il également aligné ce mercredi, pour le troisième duel face à Davos?

Matthias Davet Journaliste Blick

La surprise était de taille, lundi, juste avant 18h30. Au moment où la composition de Fribourg pour l'acte II de la finale face à Davos est tombée, point de Patrik Nemeth en défense. Depuis le play-off et dès qu'il était disponible (on y reviendra), le solide défenseur suédois était toujours aligné. Cela voulait-il dire qu'il était blessé? Ou était-ce une décision du coaching staff? «Peut-être», a simplement répondu Roger Rönnberg après la rencontre, ce qui est tout autant que son directeur sportif Gerd Zenhäusern, qui a lâché un «absent» lors de l'habituelle conférence de presse d'avant-match.

Le flou est donc immense concernant la disponibilité du défenseur scandinave mercredi, lors du troisième duel dans les Grisons. Toujours est-il que, si Patrik Nemeth n'est pas sur la glace, il sera très certainement remplacé par Juuso Arola. C'est par exemple ce qui est arrivé après la suspension de Patrik Nemeth pour la fin du quart de finale face à Rapperswil, les quatre premiers matches de la demie face à Genève et, dans un autre contexte, l'acte II de la finale face au HCD.

Heureusement pour lui, le Finlandais n'a donc pas débarqué sans le moindre rythme lundi, à la BCF Arena. «Ces matches antérieurs m'ont clairement aidé, admet-il. Je savais que je pouvais jouer dans ce championnat et être bon.» Solide, Juuso Arola l'a été lors de toutes ses sorties avec Gottéron. Offensivement, il a également de l'impact puisqu'il a réalisé quatre points en six rencontres.

«Plus facile d'être motivé en finale»

La performance est louable, surtout que les conditions pour se développer ne sont pas toujours idéales pour un joueur qui a débarqué fin février sur le plateau de Saint-Léonard. Sa présence sur la feuille de match pour l'acte II? Juuso Arola l'a apprise le matin même de la rencontre. «Ce n'est rien de spécial, tempère-t-il. Nous, les surnuméraires, devons tout le temps être prêts.» Il l'a été.

Le Nordique avoue quand même que tout n'est pas toujours évident. «Bien sûr, c'est un peu plus dur quand on ne sait pas si on sera sur la glace, admet-il. C'est plus important, mentalement, de se dire qu'on va jouer tous les matches.» Certes, mais cela n'est-il pas dangereux pour la motivation, quand on se retrouve finalement en tribunes? «C'est plus facile d'être motivé quand on joue une finale», sourit-il.

Déjà un voyage à Davos

Présent pour le déplacement à Davos, mais en tribunes samedi lors de l'acte I, Juuso Arola était sans doute avec l'équipe qui a dormi à Coire mardi soir, veille du troisième duel. La situation autour de Patrik Nemeth reste toujours floue et donc, aucun moyen de savoir si le Finlandais sera sur la glace de la patinoire grisonne.

Peu importe ce qu'il arrive, il promet d'être prêt. «Et d'un point de vue de l'équipe, il faudra apprendre à ne pas répéter les erreurs du deuxième acte, analyse-t-il. On doit être plus confiant avec la rondelle et réaliser des passes plus précises.» Dit comme ça, la formule semble être simple pour que Gottéron reprenne l'avantage dans cette finale face à Davos mercredi (dès 20h, en direct sur Blick).