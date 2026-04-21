Les débordements de samedi à Davos ont eu des conséquences. Le «fan» ayant pris à partie le banc fribourgeois a été interdit de stade pour le reste de la finale et la sécurité sera renforcée.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les premières analyses des images des débordements de samedi ont mis en lumière une chose claire: le système de sécurité davosien n'a pas joué son rôle au terme de l'acte I de la finale entre les Grisons et Fribourg Gottéron. Pour rappel, plusieurs fans avaient quitté le secteur debout pour prendre le chemin du banc des Dragons.

Par ailleurs, un fan a pu invectiver les joueurs de Roger Rönnberg durant de très longues secondes. Selon les joueurs fribourgeois, il leur aurait même craché dessus. Ces scènes intolérables ont eu des conséquences directes. Ainsi l'acte III se jouera sans le fan en question qui s'est vu être interdit de patinoire pour la fin de la série. Il pourrait y avoir d'autres conséquences, mais cette première mesure a été prise sans attendre.

De plus, le dispositif de sécurité sera renforcé aux endroits où il avait été totalement débordé samedi. Les spectateurs ne devraient ainsi plus pouvoir accéder aussi facilement, depuis les places debout, au banc adverse. Et les secteurs réservés aux places assises verra également un service de sécurité plus importante être déployé pour éviter de nouveaux débordements.

Grisons et Fribourgeois sont à égalité après deux matches de cette finale qui s’annonce prometteuse sur la glace, en espérant qu’elle ne soit plus ternie par les à-côtés.