Des fans de Davos s'en sont pris au banc fribourgeois

L'acte I de la finale entre Davos et Fribourg s'est terminé dans le chaos. Un supporter des Grisons a escaladé le plexiglas et a hurlé sur les joueurs de Gottéron.

Matthias Davet Journaliste Blick

La tension était à son paroxysme à Davos ce samedi soir, comme doit l'être une finale de National League. Sauf que celle-ci a clairement dégénéré sur la fin, avec des images qu'on déteste voir dans des patinoires.

Les dernières minutes de l'acte I de la finale entre les Grisons et Fribourg Gottéron ont été particulièrement intenses. D'abord, le HCD pensait avoir égalisé à quelques secondes de la sirène finale. Mais, après un coach's challenge pris par les Dragons, les arbitres ont changé leur décision… prise après un premier visionnage des images. Le public huait de toutes ses forces.

Puis, sur la glace, Brendan Lemieux a réalisé une grosse charge sur Christoph Bertschy. Le Canadien a reçu une pénalité de match et certains fans grisons n'ont pas apprécié. Un des leurs a même tenté d'enjamber le plexiglas par-dessus le banc des Dragons, pour leur dire tout, sauf des mots doux.

Forcément, les joueurs fribourgeois n'ont pas apprécié cette scène. «Ce sont des adultes qui vont rentrer à la maison et être désolés de leur comportement, pestait Roger Rönnberg après la rencontre. Quand on vient au match de hockey avec des enfants, il faut être un modèle. J’espère que Davos va s'excuser et qu'on ne verra pas ces gens lors du match 3.» Le principal fan a d'ailleurs été raccompagné (bien trop tard) par la sécurité de la patinoire.

«On aurait dû rester plus calmes»

Au milieu de ce chaos, des supporters en provenance des places debout ont également tenté de s'approcher du banc fribourgeois sans en être franchement empêchés. Les dirigeants du HC Davos devront réagir et prendre des mesures pour les prochaines rencontres de cette série.

Présent sur le banc, Maximilian Streule a même parlé de crachat venant de la part des supporters du HCD. Mais il tempère la situation. «On aurait peut-être dû mieux gérer la situation et rester plus calme. On va sûrement un peu calmer le jeu pour le prochain match.» Réponse lundi, dès 20h, à la BCF Arena.