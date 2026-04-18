Brendan Lemieux sera-t-il suspendu pour cette charge?

Fin de match houleuse à Davos entre le HCD et Fribourg. Brendan Lemieux a reçu une pénalité de match pour une charge sur Christoph Bertschy. Sera-t-il suspendu?

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg Gottéron s'est imposé à Davos au terme d'une rencontre particulièrement tendue. Lors des dernières minutes de jeu, la frustration grisonne a commencé à se voir. Surtout chez Brendan Lemieux, un joueur qui a besoin des émotions pour être bon. Tant qu'il ne dépasse pas une certaine limite.

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Jusqu'à la dernière seconde de la rencontre, il était encore resté dans les clous. Mais le Canadien du HCD a peut-être dérapé alors que la rencontre était pliée. Dans le coin, il est allé mettre une grosse charge sur Christoph Bertschy. Une «boîte» qui a vu le No 22 des Dragons rentrer immédiatement aux vestiaires.

«Il va clairement donner cette charge pour blesser notre joueur, a pesté Roger Rönnberg après la rencontre. Les arbitres ont fait du bon travail en allant voir cette séquence à la vidéo et prendre la bonne décision.» Logiquement, Brendan Lemieux a été renvoyé aux vestiaires pour charge incorrecte.

Comme il a reçu une pénalité de match, Brendan Lemieux va voir son dossier passer entre les mains du juge unique. «Ce n'est pas mon travail de dire s'il doit être suspendu ou non, précise le coach de Fribourg Gottéron, questionné sur une éventuelle suspension. C'est au juge de le faire.»

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En direct sur MySports, Stéphane Rochette, l'ancien arbitre, a pris moins de pincettes pour juger l'action. «C'est une mise en échec stupide et inutile. Il risque une suspension, car c'est une charge à la tête.» Sur la chaîne alémanique, Sven Helfenstein demande lui aussi une sanction contre l'étranger du HCD: «C'est une action qui n'a rien à voir avec du hockey sur glace. Le match est terminé. Il doit être suspendu.»

Réponse dimanche matin si la Ligue prend une sanction contre le joueur du HC Davos.