Fribourg a bien lancé sa finale en s'imposant dans les Grisons 2-3. Les Dragons ont longtemps étouffé Davos pour réaliser une prestation solide... avant de presque tout perdre en fin de match.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les highlights seront disponibles dès que possible

On était évidemment en droit de se demander comment Fribourg Gottéron allait réagir à la pression de sa première finale depuis 2013 contre le HC Davos. Après quelques instants, la réponse était claire: sans avoir froid aux yeux! Les hommes de Roger Rönnberg ont été les premiers à se montrer dangereux grâce à un pressing intense sur la relance adverse. Une constante tout au long de la rencontre, d'ailleurs.

Après une récupération de puck signée Samuel Walser, Jan Dorthe a pu se retrouver en bonne position pour tromper Sandro Aeschlimann (9e, 0-1). Une ouverture du score logique pour des Dragons particulièrement opportunistes en ce début de match. La fin du tiers-temps a été plus équilibré et le jeune Beni Waidacher a bien cru égaliser à la 18e minute. Mais son essai s'est écrasé sur le poteau de Reto Berra.

Précision chirurgicale

Une première action dangereuse pour les joueurs locaux qui n'augurait rien de bon pour les visiteurs. Dès la 22e, Matej Stransky a réalisé un joli numéro pour s'ouvrir le chemin du but. Mais son dernier dribble n'était pas suffisamment bon pour pouvoir tromper le gardien des Dragons. Par la suite, le HCD a encore poussé pour égaliser et Simon Knak est passé tout proche du 1-1. Mais son tir a été bloqué par Christoph Bertschy (27e).

Dominés, les Dragons ont par contre fait preuve d'une précision chirurgicale en contre. Après avoir récupéré le puck en zone défensive, Henrik Borgström est parti tout seul loger le puck dans la lucarne adverse (28e, 0-2). À la mi-match, les Dragons pouvaient s'estimer bien payés avec ce double avantage au score. Trois minutes plus tard, ils ont galvaudé 41 secondes de double avantage numérique face à une équipe davosienne qui commençait doucement à perdre ses nerfs.

Maturité fribourgeoise

Sur un puck récupéré par Julien Sprunger, Samuel Walser a également été très inspiré pour tromper à son tour Sandro Aeschlimann (36e, 0-3). Après avoir fait le dos rond durant la période de domination adverse, Fribourg a su profiter de son temps fort.

Plus généralement, les visiteurs ont sans cesse joué juste, notamment au niveau des sorties de zone et des jeux sous pression. Si bien que le pressing adverse n'a que rarement été efficace. En fin de tiers-temps, Reto Berra a bien failli terminer dans son propre but avec le puck. Après être allé revoir la scène à la vidéo, les arbitres ont décidé que, faute de preuve, la réussite ne pouvait pas être accordée.

Avantage de la glace

Lors de l'ultime période, Fribourg Gottéron a eu chaud sur une action de Matej Stransky, seul face à Reto Berra (42e). Quelques instants plus tard, le gardien zurichois des Dragons a réalisé un arrêt propre sur un tir lointain de Calle Andersson pour rassurer ses coéquipiers. Ils ont ensuite poursuivi leur jeu de frustration pour ne laisser qu'un minimum d'espaces à leurs adversaires grâce à une zone neutre parfaitement verrouillée... Jusqu'à la 48e minute.

Une pénalité concédée par les Dragons a tout changé. Cela a dans un premier temps permis aux joueurs locaux de reprendre espoir à une dizaine de minutes de la sirène. Sur un rebond, Yannick Frehner a pu tromper Reto Berra qui s'était montré d'une solidité absolue jusqu'alors (50e, 1-3). Quelques instants plus tard, c'est Julian Parrée qui a fait exploser la patinoire de Davos au nom imprononçable (50e, 2-3). Entre les deux réussites? Douze secondes!

Égalisation refusée

À 91 secondes de la sirène finale, Brendan Lemieux a égalisé. Du moins pouvait-on le croire. Mais la scène a donné lieu à de nombreux palabres. Dans un premier temps, la réussite a été annulée. Puis validée à la vidéo. Fribourg a demandé son coach's challenge et après cinq minutes insoutenables, les arbitres ont à nouveau annulé la réussite pour obstruction sur Reto Berra. Fou.

La rencontre s'est terminée dans la confusion générale avec des bagarres et une pénalité de match contre Brendan Lemieux. Mais plus grave encore, un fan davosien s'en est pris au banc des Dragons depuis les places assises! Certains ont quitté les places debout pour tenter d'aller en découdre avec les joueurs de Fribourg. Incroyable.

Les Dragons ont pu conserver leur avantage jusqu'à la sirène finale pour mener 1-0 dans cette finale contre le HC Davos. Grâce à ce succès, les hommes de Roger Rönnberg reprennent ainsi l'avantage de la glace aux Rhétiques. Lundi, ils vont tenter de confirmer sur leurs terres lors de l'acte II.