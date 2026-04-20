Fribourg paie cher son début de match raté

Fribourg Gottéron a déjà perdu l'avantage de la glace lors de la finale de National League face à Davos. Victorieux samedi en terres grisonnes, les Dragons ont raté leur entame de rencontre et se sont inclinés devant leur public (1-3).

Matthias Davet Journaliste Blick

Gottéron a totalement raté son début de rencontre et c'est à cause de cela qu'il s'est incliné ce lundi lors de l'acte II de la finale face à Davos. La donne était très simple ce lundi à la BCF Arena. Si la première action était en faveur des Dragons après 15 secondes et un tir d'Attilio Biasca, la suite a tourné à la déconvenue pour eux et leur public. À la 3e minute, Benoît Jecker a totalement raté sa relance, qui a atterri sur la canne de Tino Kessler. Le No 72 des Davosiens n'en demandait pas tant pour ouvrir la marque.

Moins de deux minutes plus tard, c'est Reto Berra qui commettait une erreur lourde de sens. Sur le lancer de Klas Dahlbeck, le dernier rempart ne pouvait que freiner la rondelle du bloqueur. Celle-ci a terminé sa course juste après la ligne, pour le plus grand malheur de la BCF Arena. Après quatre minutes, Gottéron était mené de deux longueurs. La soirée s'annonçait longue.

La chance pas du côté fribourgeois

Heureusement pour eux, les protégés de Roger Rönnberg sont repartis de l'avant. Gentiment mais sûrement, Fribourg a commencé à pousser pour réduire la marque. Avec de la vitesse, Christoph Bertschy s'est d'abord procuré une belle occasion (10e). Puis, de manière méritée, Simon Seiler a inscrit le 1-2, grâce à un tir de la ligne bleue qui a fait mouche (12e). Une poignée de secondes plus tard, Biasca aurait pu égaliser. Son lancer, depuis le slot, a été repoussé de manière bien chanceuse par Sandro Aeschlimann (13e).

Gottéron n'a pas pu surfer sur sa bonne lancée en fin de tiers. À l'inverse, c'est même Davos qui a de nouveau creusé l'écart. Là aussi, la chance était du côté grison puisque le tir de la ligne bleue de Lukas Frick était dévié par Michael Kapla au fond de ses propres filets (19e). Tout était à refaire pour Fribourg.

Immense sauvetage sur Julien Sprunger

Le début du deuxième tiers a été impressionnant de maîtrise de la part des joueurs davosiens. Ils ont longtemps conservé la rondelle dans la zone adverse et, ainsi, empêchaient Fribourg de se procurer des actions et d'enflammer sa patinoire. La pénalité pour un surnombre grossier les a également aidés (23e).

Mais cette saison, Gottéron a démontré à de nombreuses reprises qu'il n'abandonnait jamais. Petit à petit, les Dragons se sont refait une santé dans ce tiers médian et ont même commencé à inquiéter Sandro Aeschlimann. Après un décalage, le capitaine Julien Sprunger était même en incroyable position, mais le portier grison a magnifiquement fermé la porte (34e). Une minute plus tard, le dernier rempart était sauvé par son poteau, sur un nouveau tir de la ligne bleue de Simon Seiler.

Sandro Aeschlimann dit «non»

Ces mêmes montants ont encore été trouvés, en tout début de troisième période, par Henrik Borgström (41e). Sauf que Fribourg a ensuite enchaîné deux pénalités en sa défaveur et, dans ces conditions, difficile de revenir au score.

Gottéron avait une bonne occasion de le faire, à moins de quatre minutes de la sirène finale, après une pénalité contre Tino Kessler. Mais, là aussi, les Dragons ne sont pas parvenus à tromper Sandro Aeschlimann, excellent lors de ce deuxième affrontement.

Avec ce résultat, Davos égalise donc dans cette finale. Mercredi, les deux équipes se retrouveront dans les Grisons pour l'acte III de ce duel (dès 20h, en direct sur Blick).