Un comportement inadmissible qui doit être puni durement

La fin du premier acte de la finale entre Davos et Fribourg a été entaché d'une scène honteuse, comme le regrette notre journaliste.

Depuis que je fais ce métier, j'ai l'impression que l'on cherche toujours à minimiser, excuser ou tenter de comprendre les gestes des spectateurs commettant des actes répréhensibles. Tantôt le service de sécurité n'est pas suffisant. Tantôt les infrastructures ne sont pas à la hauteur. Bref, il y a toujours une bonne raison de se comporter comme un crétin dans une arène sportive.

Ce samedi soir, le HC Davos a vu l'un de ses fans dépasser la limite. Non pas pour s'en prendre à des supporters adverses, mais directement à l'équipe de Fribourg Gottéron. En toute impunité et sans être le moins inquiété du monde, il a pu escalader un Plexiglas et cracher sur le banc des joueurs.

Il a pu rester en équilibre durant plusieurs secondes, redescendre avant de remonter pour une nouvelle salve envers les joueurs de Fribourg Gottéron, énervant même le toujours très stoïque Benoît Jecker. C'est dire...

Il a fallu attendre encore bien quelques secondes avant qu'un bénévole ne vienne doucement le raccompagner vers le haut des gradins. La sécurité? Absente. Le comportement de cette personne est intolérable. L'absence de sécurité est inacceptable.

Pendant ce temps une poignée de spectateurs en provenance des places debout a quitté son secteur avec la volonté d'approcher du banc de l'équipe de Fribourg Gottéron. Une barrière a permis d'éviter que cela ne dégénère là aussi.

Le HC Davos a failli. Son service de sécurité n'a pas été à la hauteur. Ce sont des choses qui arrivent et fort heureusement, l'incident n'a fait aucun dégât, hormis un dégât d'image monstre pour le hockey suisse. Ce qui est arrivé ce samedi soir est grave et doit être traité de la sorte par le club grison. Sans la moindre excuse ni tentative d'explication pour ce geste.

Ce spectateur belliqueux doit être interdit de stade sans ménagement ni tentative de minimiser son geste. Les fans qui ont quitté le secteur pour aller menacer le banc fribourgeois doivent être identifiés et également punis sévèrement. Si les dirigeants grisons ne prennent pas ce cas au sérieux, il ne faudra pas s'étonner que les patinoires deviennent toujours plus des zones de non-droit.