Brendan Lemieux, ciblé par les supporters et joueurs fribourgeois, a été au cœur des tensions lundi soir. Malgré les provocations, il a contribué à la victoire 3-1 du HC Davos, permettant aux Grisons d’égaliser dans la série.

Nicole Vandenbrouck

Dès qu’il s’approchait du puck, une pluie de sifflets s’abattait sur lui. Lors du deuxième acte de la finale disputé lundi soir, Brendan Lemieux a clairement été pris pour cible par les supporters fribourgeois. Au moindre début d’altercation, il n’était pas rare de voir deux joueurs de HC Fribourg-Gottéron se jeter sur le Davosien, parfois jusqu’à l'agripper.

À l’origine de cette tension: la violente charge de l’attaquant américain sur Christoph Bertschy. Jugée correcte par la justice de la ligue, elle n’a entraîné aucune suspension, au grand dam des Fribourgeois. Pourtant, lors du premier match, Brendan Lemieux avait écopé d’une pénalité de cinq minutes dans les dernières secondes. HC Fribourg-Gottéron avait alors demandé l’ouverture d’une enquête, sans succès.

«Je suis fier de Brendan»

Malgré ce contexte électrique, Josh Holden a maintenu sa confiance en son joueur. L’entraîneur du HC Davos s’attendait à des provocations ciblées contre le joueur de 30 ans, mais n’a pas envisagé de le retirer de l’alignement. Un choix assumé.

«Je suis fier de Brendan», a déclaré Josh Holden après la victoire 3-1 du HC Davos, qui a permis d’égaliser dans cette finale. «Ils n’ont cessé de le cibler. Mais il a tout encaissé pour l’équipe et est resté calme. C’est exactement ce que nous attendions de lui.»

Adam Tambellini en tribune

Ce choix est d’autant plus fort que le HC Davos dispose d’une alternative de qualité en tribune. Adam Tambellini, peu utilisé durant ces play-off, affiche pourtant de solides statistiques: cinq matches disputés (trois en quart de finale contre Zoug, deux en demi-finale contre Zurich) pour huit points, dont trois buts. Un total équivalent à celui de Brendan Lemieux en huit rencontres.

Pourquoi alors ce changement de cap chez les étrangers? «Adam ne fait rien de mal, ce n’est pas sa faute», a répondu Josh Holden, fataliste. Mais la dynamique actuelle avec Brendan Lemieux correspond davantage aux attentes du staff. «Ce n’est pas une décision contre Adam Tambellini, mais une décision pour Brendan Lemieux.»

«Je n’ai rien entendu»

L’ancien joueur de NHL a apporté l’intensité et la provocation recherchées. Il s’est imposé comme un élément clé de ces play-off et a contribué à mettre HC Fribourg Gottéron sous pression, aussi bien dans le jeu que dans l’engagement.

Même après le match, Brendan Lemieux est resté de marbre. Lors de son interview sur MySports, les sifflets et huées se faisaient encore entendre en arrière-plan. Interrogé sur la manière dont il gérait cette hostilité, il a répondu, impassible: «Je n’ai rien entendu.» Une réaction qui devrait satisfaire son entraîneur, dans une finale où la tension ne cesse de monter.