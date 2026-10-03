Fribourg-Gottéron prolonge le contrat de deux nouveaux joueurs

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les Dragons ont pris la bonne habitude d'annoncer les prolongations de contrat par une vidéo sur l'écran géant avant le coup d'envoi de la rencontre. La semaine dernière, l'équipe de la BCF Arena avait fait part des signatures de Marcus Sörensen et Jacob de la Rose par ce biais. Ils ont récidivé en annonçant les nouveaux contrats les liant à Henrik Borgström et Jan Dorthe pour, là aussi, deux années de plus.

Le premier nommé entame sa deuxième saison sur les bords de la Sarine après avoir tenté sa chance en Amérique du Nord, puis en Suède. Lors de son premier exercice pour les Dragons, sa préparation avait été freinée par une blessure. Cela ne l'a pas empêché de terminer l'exercice avec le casque de meilleur compteur. En play-off, il avait encore haussé le niveau de son jeu pour être un élément capital de la quête du titre de l'équipe entraînée par Roger Rönnberg.

Jan Dorthe, lui, est un pur produit de la formation fribourgeoise. Âgé aujourd'hui de 20 ans, il dispute sa troisième saison sous le maillot de «la une». Après avoir disputé sa dernière année juniors en Suède, il était revenu pour s'intégrer peu à peu dans la première équipe. Il a bénéficié de la présence de Roger Rönnberg pour poursuivre son développement. En ce début de saison, il semble avoir encore fait un pas en avant, puisqu'il compte déjà trois buts à son actif après seulement huit matches.