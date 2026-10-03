DE
FR

Deux attaquants fidèles
Fribourg-Gottéron prolonge le contrat de deux nouveaux joueurs

Fribourg-Gottéron continue de bâtir son futur. Les Dragons ont en effet mis sous contrat pour deux saisons supplémentaires Henrik Borgström et Jan Dorthe.
Publié: il y a 2 minutes
Photo: Pius Koller
Blick_Gregory_Beaud.png
Grégory BeaudJournaliste Blick

Les Dragons ont pris la bonne habitude d'annoncer les prolongations de contrat par une vidéo sur l'écran géant avant le coup d'envoi de la rencontre. La semaine dernière, l'équipe de la BCF Arena avait fait part des signatures de Marcus Sörensen et Jacob de la Rose par ce biais. Ils ont récidivé en annonçant les nouveaux contrats les liant à Henrik Borgström et Jan Dorthe pour, là aussi, deux années de plus.

Le premier nommé entame sa deuxième saison sur les bords de la Sarine après avoir tenté sa chance en Amérique du Nord, puis en Suède. Lors de son premier exercice pour les Dragons, sa préparation avait été freinée par une blessure. Cela ne l'a pas empêché de terminer l'exercice avec le casque de meilleur compteur. En play-off, il avait encore haussé le niveau de son jeu pour être un élément capital de la quête du titre de l'équipe entraînée par Roger Rönnberg.

Jan Dorthe, lui, est un pur produit de la formation fribourgeoise. Âgé aujourd'hui de 20 ans, il dispute sa troisième saison sous le maillot de «la une». Après avoir disputé sa dernière année juniors en Suède, il était revenu pour s'intégrer peu à peu dans la première équipe. Il a bénéficié de la présence de Roger Rönnberg pour poursuivre son développement. En ce début de saison, il semble avoir encore fait un pas en avant, puisqu'il compte déjà trois buts à son actif après seulement huit matches.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
0:0
8
15
22
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
9
2
15
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
8
6
14
4
HC Davos
HC Davos
0:0
9
1
14
5
SCL Tigers
SCL Tigers
0:0
9
1
13
6
Lausanne HC
Lausanne HC
0:0
9
-3
12
7
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
8
-6
11
8
HC Ajoie
HC Ajoie
8
0
11
9
EV Zoug
EV Zoug
5
9
10
10
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
0:0
9
-9
10
11
SC Berne
SC Berne
0:0
7
-1
9
12
HC Lugano
HC Lugano
6
1
8
13
EHC Bienne
EHC Bienne
0:0
8
-2
8
14
EHC Kloten
EHC Kloten
0:0
9
-14
7
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Mentionné dans cet article
21456388 HC_Fribourg-Gott_logo
Fribourg Gottéron
21454606 National+League
National League
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      21456388 HC_Fribourg-Gott_logo
      Fribourg Gottéron
      21454606 National+League
      National League