Fribourg-Gottéron a montré un visage très séduisant samedi soir lors de sa nette victoire face à Lugano (6-1). Dans cette prestation, il y avait comme un air de la saison dernière.

Scène marrante en zone mixte, quelques minutes après la sirène finale et le Lyôba de la victoire contre Lugano. Yannick Rathgeb termine sa ronde des interviews lorsque son entraîneur arrive pour achever à son tour son passage devant les médias. Roger Rönnberg se poste et écoute religieusement son défenseur, auteur d'un doublé. Le Suédois se voit alors offrir la possibilité de poser une question à son arrière. Il se lance, en français dans le texte: «Tu parles très très bien français, Yannick.» Réponse du No 27, en anglais: «Comment tu sais que c'est du français et pas de l'allemand?»

Samedi soir, l'ambiance était bonne devant le vestiaire de Fribourg-Gottéron. Il faut dire que les Dragons venaient de livrer une prestation très aboutie face à Lugano, avec une large victoire 6-1 grâce, notamment, à quatre buts inscrits en 2'14'' durant une supériorité numérique de cinq minutes. Mais résumer ce succès à cette seule séquence serait oublier tout le reste. «J'ai trouvé que nous avions été très solides dès le premier tiers, précise Roger Rönnberg. Nous avons eu cinq occasions de but nettes.» Pourtant, Fribourg était mené 0-1 après vingt minutes. «Mais dans le jeu, on était en place», défend le coach.

Et puis est venue l'avalanche du deuxième tiers, avec ces quatre buts qui ont totalement fait basculer la rencontre. Mais plus que cette avance construite en un temps record, le coach préfère retenir la manière. «Nous avons joué un hockey que j'apprécie», avance-t-il. Cela n'a pas toujours été le cas depuis le début de saison. Pourquoi? «Je dirais que nous avons pu disposer d'un contingent presque complet pour la première fois depuis le début de saison, poursuit le Scandinave. Cela n'a de loin pas toujours été le cas.»

Et cela change tout pour Roger Rönnberg. «Lorsque tu as quatre lignes plus équilibrées, cela permet de mieux répartir le temps de jeu et de maintenir une pression permanente, plutôt que de jouer par à-coups comme cela nous est parfois arrivé.» Et Lugano en a clairement fait les frais. Les Tessinois ont peiné à se défaire du pressing des Dragons, qui ont notamment pu se procurer sept tirs à la suite de relances ratées par leurs adversaires. Peut-on parler d'un match référence? «Ce n'est pas le seul, nuance tout de même le technicien. Mais oui, nous avons fait des pas en avant aujourd'hui.»

Yannick Rathgeb proche du triplé

Lors des quatre buts en power-play, Yannick Rathgeb s'est illustré en inscrivant le 1-1 et le 2-1. Le défenseur a même flirté avec le triplé. «Cela aurait été le premier de ma carrière, précise-t-il. Enfin... J'en avais déjà marqué un en Coupe de Suisse, mais je crois qu'on avait gagné 17-1, donc je ne suis pas sûr que ça compte.» C'était avec le HC Bienne, lors d'un déplacement à Sion. Les Seelandais s'étaient effectivement largement imposés, mais sur le score de 11-1.

Face à Lugano, il a eu une belle occasion d'inscrire son premier triplé dans l'élite lorsque Fribourg-Gottéron a bénéficié d'une nouvelle situation à 5 contre 3. N'était-ce pas tentant de vouloir absolument tirer? «Non, tu essaies toujours de faire le jeu juste, rigole-t-il. Il n'y avait finalement que 4-1 à ce moment. Tout peut changer très vite, donc c'est important de continuer à jouer de la bonne manière sans forcer.»

Petit détail intéressant: le No 27 évolue avec les étrangers sur le power-play à 5 contre 3, aux côtés de Sörensen, Borgström, de la Rose et Schmid. Mais à 5 contre 4, il retrouve Bertschy, Kapla, Richard et Taibel. Comment expliquer ce changement? «Nous voulons un droitier à la bleue à 5 contre 3», précise Roger Rönnberg qui, décidément, a le luxe de pouvoir compter sur presque tout son monde pour effectuer ce genre de rocades. Si Andrea Glauser va manquer encore un bon moment, Samuel Walser pourrait revenir dès la semaine prochaine.