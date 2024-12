Yannick Rathgeb semble être le joueur à avoir profité le plus du changement d'entraîneur à Fribourg Gottéron. Lors du premier match de la Coupe Spengler, le défenseur a marqué un but et disputé une bonne partie.

Yannick Rathgeb a redonné espoir à Fribourg Gottéron lors du premier match de la Coupe Spengler. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lundi, Lars Leuenberger a entraîné Fribourg Gottéron pour la première fois après le licenciement de Pat Emond. Le nouveau coach semble avoir décidé de donner plus de responsabilités à un homme: Yannick Rathgeb. Le défenseur débarqué cet été à la BCF Arena n'a jamais vraiment convaincu sous l'ancien technicien. «Je le connais de Bienne, précise le nouvel homme de banc. C'est un arrière qui peut beaucoup nous apporter offensivement. Je suis content de ses deux premiers matches depuis que je suis arrivé.»

Et il a de quoi. Le No 27 a semblé métamorphosé depuis l'arrivée d'un nouveau coach. «C'est une question de confiance, précise-t-il. Lars Leuenberger est un coach très communicant. Il essaie beaucoup de dialoguer depuis son arrivée. C'est quelque chose que j'apprécie.» Et cela se voit sur la glace. Depuis son retour sous le maillot des Dragons, il n'a jamais paru autant à son avantage que lundi à Zoug et ce jeudi contre Pardubice pour le match d'ouverture de la Coupe Spengler.

Plus dans le rythme

Sur les hauts de Landquart, Yannick Rathgeb a même trouvé le chemin des filets pour la deuxième fois de la semaine. C'est déjà lui qui avait donné le but de la victoire à Fribourg Gottéron contre Zoug juste avant Noël. Lars Leuenberger l'a-t-il transfiguré en chasseur de buts ou même en attaquant? Il rigole de cette éventualité. «Lorsqu'il était mon entraîneur à Bienne, j'avais disputé quelques matches en attaque. Mais je crois que ma place est derrière même si j'aime bien porter le puck. Je dois aussi faire mon travail de l'autre côté de la glace.»

Ce qu'il a, d'ailleurs, particulièrement bien fait. Une solidité qu'on ne lui a pas franchement connue sous Pat Emond. La raison pourrait se trouver dans l'alignement. Avec Lars Leuenberger, Yannick Rathgeb est placé sur une des trois paires défensives. «Être dans le Top 6, cela change tout, nous a-t-il confié. Je suis un joueur qui a besoin de rythme. Et c'est beaucoup plus facile lorsque tu enchaînes les présences. Contrairement aux attaquants qui vont dans les coins batailler, les arrières peuvent jouer davantage. Et moi, je suis clairement un joueur qui a besoin de ça.»

Deuxième Coupe Spengler

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas la première Coupe Spengler de Yannick Rathgeb. Il avait en effet déjà pris part à la manifestation grisonne lorsque l'équipe de Suisse y avait été invitée en 2018 comme préparation aux Jeux olympiques. Un souvenir lointain pour le Bernois de la BCF Arena. «Cela date un peu, mais j'avais passé une belle semaine, précise-t-il. Mais c'est sûr que c'est davantage spécial lorsque tu joues ici devant les fans de ton club.» Ce d'autant plus que les Fribourgeois avaient massivement transhumé pour cette rencontre inaugurale. «L'atmosphère était fantastique», apprécie-t-il.

Ce vendredi, il disputera sa deuxième rencontre de la Coupe Spengler face à Kärpät Oulu. Une nouvelle occasion de prouver que le changement de coach lui a réellement fait du bien.