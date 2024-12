Lukas Radil a ouvert la marque pour Pardubice lors du premier tiers. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

La deuxième rencontre de Lars Leuenberger à la tête de Fribourg Gottéron n'a pas été couronnée par un nouveau succès. Victorieux avec son nouveau coach lundi à Zoug (1-2), les Dragons ont cette fois-ci subi la loi de Pardubice, meilleure équipe du championnat tchèque. Contre une formation qui s'est passée de Roman Cervenka, les Fribourgeois ont rapidement été menés au score.

À la 4e, l'ancien davosien, Robert Kousal, aurait pu ouvrir la marque. Mais Reto Berra s'est montré solide. Il n'a par contre rien pu faire six minutes plus tard sur une échappée de Lukas Radil. À la suite d'une ouverture lumineuse de David Musil, l'attaquant s'est présenté seul face au gardien de Gottéron et n'a pas manqué l'occasion (10e, 0-1). Les débats, déjà particulièrement acharnés, se sont encore tendus à la suite d'une bagarre entre Martin Kaut et Maximilian Streule. La pénalité de match infligée aux deux joueurs n'a pas calmé les esprits.

D'une très jolie déviation, Daniel Rakos a donné deux longueurs d'avance aux Tchèques avant la première pause (13e, 0-2). Lukas Wallmark (16e) et Jakob Lilja (19e) se sont créé les deux meilleures occasions de l'équipe fribourgeoise. Mais les deux Suédois des Dragons ont échoué face au portier Roman Will, très solide à chaque fois.

Dès la reprise, Linden Vey a, lui aussi, manqué son affaire face au dernier rempart de Pardubice. Sur le power-play qui a suivi l'action du Canadien, les Fribourgeois n'ont aps réussi à réduire l'écart. Samuel Walser n'est pas passé loin d'y parvenir à la 33e minute. Mais l'essai de l'ancien joueur de Davos a terminé sur la barre transversale. Cette seconde période a vu les Dragons bousculer les finalistes de la dernière Coupe Spengler. Mais par manque de tranchant en zone offensive, ils n'ont pas réussi à réduire le score.

Lors de l'ultime période, Fribourg Gottéron a multiplié les essais sur la cage tchèque, à l'image de Kevin Nicolet (50e). Mais les joueurs de la BCF Arena ont sans cesse buté sur le gardien adverse. Il a fallu une jolie action de Yannick Rathgeb pour redonner espoir aux Dragons. L'arrière, qui avait déjà donné la victoire à son équipe lundi à Zoug en inscrivant le but décisif, a égalisé après dribblé le gardien Roman Will (51e, 1-2). Sur cette action, le gardien s'est blessé et a dû quitter ses coéquipiers.

Moins d'une minute plus tard, c'est un autre défenseur qui a fait trembler les filets. Ryan Gunderson a trompé Tomas Vomacka, qui n'a pas eu le temps de se mettre dans le bain (51e, 2-2). À la 54e, Lukas Radil s'est à nouveau échappé. Buteur en début de match, le No 69 des Tchèques a cette fois-ci échoué face à Reto Berra.

Les 6267 spectateurs de la Vaillant Arena (guichets fermés) ont donné de la voix pour pousser Fribourg vers la victoire. Dans une belle ambiance, c'est finalement en prolongation que la rencontre s'est jouée. Reto Berra s'est à nouveau montré très solide face à Libor Hajek (53e). Lors des tirs aux buts, Lukas Sedlak a été le seul à marquer et a donné la victoire à Pardubice.

Cette défaite signifie que Gottéron sera à nouveau engagé dès ce vendredi (15h10). L'équipe de Lars Leuenberger se frottera à Kärpät Oulu, équipe provenant de Finlande. Peu importe le résultat face aux «Hermines», Fribourg est assuré de disputer un quart de finale dans ce tournoi grison. Après la défaite face à Pardubice, une accession directe pour les demi-finales semble toutefois bien compliquée.