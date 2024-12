Du 26 au 31 décembre, la mythique Coupe Spengler accueillera une nouvelle fois six équipes prêtes à en découdre sur la glace. Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'édition de la manifestation grisonne avec, notamment, Fribourg Gottéron parmi les prétendants.

Enzo Corvi a soulevé le trophée voici 12 mois. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

La Coupe Spengler

La Coupe Spengler est considérée comme le plus ancien tournoi par équipes de hockey sur glace au monde. Elle a eu lieu pour la première fois en 1923. Les clubs sont invités par le HC Davos. L'objectif de la fondation, fondée par Alexander Spengler, passionné de hockey sur glace, était de «réunir à nouveau les jeunes des nations ennemies pendant la Première Guerre mondiale dans le cadre de contacts sportifs». C'est ce qui est dit dans l'acte de fondation. Carl Spengler était le fils d'Alexander Spengler, qui a fait de Davos une station thermale.

Quand a lieu le tournoi?

Comme chaque année, la Coupe Spengler se déroulera entre Noël et le Nouvel An dans la patinoire de Davos. Les premiers matches auront lieu le 26 décembre, la finale se jouera le 31 décembre à midi.

Voici les équipes participantes

Cette année plusieurs clubs ayant déjà connu les joies de la station davosienne sont de retour sur les hauts de Landquart. Avec Fribourg Gottéron, une deuxième équipe suisse est présente aux côtés du HC Davos. Ces dernières années, Ambri-Piotta était le représentant helvétique.

HC Davos

Les Grisons accueillent la Coupe Spengler et l'ont déjà remportée 16 fois. Le HCD a célébré son dernier triomphe l’année dernière.

Straubing Tigers

Pour la première fois depuis 2018, une équipe de la plus haute ligue allemande, la DEL, participe à la Coupe Spengler. Les Straubing Tigers se sont qualifiés pour les séries éliminatoires du DEL pour la première fois en 2012 et, plus récemment, ils se sont classés dans le top 4 de la ligue quatre fois de suite. Il s'agit de la première participation du club allemand.

Fribourg Gottéron

Fribourg, le club le plus ancien de la Ligue nationale, participe au traditionnel tournoi. Fondés en 1937, les Dragons attendent toujours leur premier trophée pour garnir leur armoire. La Coupe Spengler sera-t-elle la première ligne au palmarès fribourgeois? Gottéron avait déjà participé à deux reprises à la Coupe Spengler en 1992 et 2012. Les Fribourgeois avaient atteint les demi-finales lors de leur dernière montée à Davos.

Dynamo Pardubice

L'équipe tchèque a déjà participé à la Coupe Spengler en 1987, 2007 et 2023. Lors de la première, Pardubice est arrivé dernier, en 2007 ils ont terminé le tournoi à la quatrième place et l'année dernière ils ont dû s'avouer vaincus par Davos en finale.

Team Canada

L'équipe de la patrie du hockey sur glace appartient à l'histoire de la Coupe Spengler aussi bien que le HC Davos. Les Canadiens sont co-détiennent le record de sacres dans la compétition avec le HC Davos. Chaque année, le Team Canada est un prétendant sérieux à la finale. Ce sera également le cas lors de l'édition à venir. Leur dernier sacre date toutefois puisqu'il faut remonter à 2019 pour les voir triompher. Ils ont en outre manqué la finale lors des deux dernières éditions.

Karpät Oulu

Cette année, une équipe finlandaise participe également à la Coupe Spengler. Après KalPa Kuopio l'année dernière, Kärpät Oulu y est désormais. C'est une première pour l'octuple champion de Finlande.

Modus du tournoi

Le tournoi se dispute avec deux groupes de trois équipes. Le vainqueur de chaque poule est directement qualifié pour les demi-finales. Les quatre autres équipes s'affrontent en quarts de finale.

Calendrier

Groupe Torriani Fribourg Gottéron, Kärpät Oulu (Fin), HC Dynamo Pardubice (Tch).

Groupe Cattini HC Davos, Team Canada, Straubing Tigers (All).

Jeudi 26 décembre

15h10 Fribourg Gottéron – Dynamo Pardubice

20h15 Davos – Team Canada

Vendredi 27 décembre

15h10 Kärpät Oulu – Perdant du match Fribourg Gottéron – Pardubice

20h15 Straubing Tigers – Perdant du match Davos – Team Canada

Samedi 28 décembre

15h10 Kärpat Oulu – Vainqueur du match Fribourg Gottéron – Pardubice

20h15 Straubing Tigers – Vainqueur du match Davos – Team Canada

Dimanche 29 décembre

15h10 2e Groupe Torriani – 3e Groupe Cattini (QF 1)

20h15 2e Groupe – 3e Groupe Torriani (QF 2)

Lundi 30 décembre

15h10 1er Groupe Cattini – Vainqueur QF 1

20h15 1er Groupe Torriani – Vainqueur QF 2

Mardi 31 décembre

12h10 Finale

Où peut-on voir la Coupe Spengler?

Tous les matches sont diffusés en intégralité sur la RTS. Il y a donc deux matches par jours: un à 15h10 et l'autre 20h15. La finale sera également en direct.

Tenant du titre

La dernière édition s'est terminée par la première victoire du HC Davos depuis 2011. En finale, l'équipe grisonne a battu le Dynamo Pardubice 5-3.

Record de victoires

Avec son triomphe en 2023, le HC Davos est devenu le co-détenteur du record des titres lors de la Coupe Spengler. Comme le Team Canada, l'équipe des Grisons a désormais gagné 16 fois. Reste à savoir si l’une de ces équipes deviendra l’unique détentrice du record lors de l'édition 2024 de la manifestation.

Les vainqueurs depuis l'an 2000

2000: HC Davos

2001: HC Davos

2002: Team Canada

2003: Team Canada

2004: HC Davos

2005: Metallurg Magnitogorsk (Rus)

2006: HC Davos

2007: Team Canada

2008: Dynamo Moscou (Rus)

2009: Dynamo Moscou (Rus)

2010: SKA Saint-Petersbourg (Rus)

2011: HC Davos

2012: Team Canada

2013: Genève-Servette

2014: Genève-Servette

2015: Team Canada

2016: Team Canada

2017: Team Canada

2018: KalPa Kupio (Fin)

2019: Team Canada

2020: Le tournoi a été annulé en raison du Covid

2021: Le tournoi a été annulé en raison du Covid

2022: Ambri-Piotta

2023: HC Davos