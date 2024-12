Oula Palve, engagé par le HC Ajoie, a été prêté durant plus d'un mois à Genève. À son retour dans le Jura, le Finlandais a accepté de rejoindre Davos pour y disputer la Coupe Spengler dès jeudi. Il parle de sa saison surprenante.

Oula Palve: «Après Ajoie et Genève, je me réjouis de jouer pour Davos»

Oula Palve (no 89) va porter son troisième maillot de la saison durant la Coupe Spengler Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

«La première fois que je suis venu à Davos pour la Coupe Spengler, je ne savais pas trop où je mettais les pieds.» Oula Palve en rigole aujourd'hui tant cela semble aller de soir. Mais lorsqu'il portait les couleurs du HPK Hämeenlinna dans son pays, le Finlandais ne connaissait pas le mythique tournoi grison. «Le nom me disait vaguement quelque chose. Mais c'est lorsque je suis arrivé à Davos que j'ai compris à quel point c'était quelque chose de spécial.»

Avec la formation nordique, Oula Palve a disputé trois matches pour autant de défaites. Mais cela ne noircit pas ses souvenirs. «C'est une semaine hors du temps, se souvient-il. Dans le tourbillon d'une saison, c'est un moment privilégié. Je ne me rendais pas compte à quel point c'était une institution avant de me rendre à Davos. Mais en 2017, j'ai compris.»

«Je fais un tour de Suisse»

Alors forcément, lorsque le HC Davos l'a appelé pour venir renforcer l'équipe entre Noël et Nouvel an, cela lui a donné un goût de reviens-y. «Mais je n'ai pas dit oui instantanément, précise-t-il. Il m'a quand même fallu peser le pour et le contre. Mais dans une saison durant laquelle je n'ai peut-être pas le rythme escompté, je suis satisfait d'avoir cette nouvelle opportunité.»

Ce prêt à Davos fera que le joueur de centre va porter un troisième maillot d'équipe suisse cette saison après Ajoie et Genève. «Je ne connaissais pas grand-chose à la Suisse en arrivant durant l'été, rigole-t-il. Mais depuis j'ai fait un véritable tour de Suisse. Mais je ne m'en plains pas. Je suis chanceux de découvrir ce pays et d'avoir l'opportunité que des clubs soient intéressés par mes services.»

Car après Ajoie, ce sont les Aigles genevois qui lui ont fait de l'œil durant un mois. «Quand tu es dans ce business, tu sais très bien qu'il faut savoir être flexible, détaille-t-il. Si tu veux une routine, il faut choisir autre chose.» Certes, mais trois clubs en quatre mois, c'est tout de même inhabituel. «Je ne pensais pas que cela se passerait ainsi, c'est vrai. Mais j'ai l'habitude.» Il est vrai qu'en Amérique du Nord, il a été transféré en cours de saison, tout comme il a été prêté à un club rival lors de son passage en Suède. Dès lors passer d'Ajoie à Davos en passant par Genève ne lui fait pas peur. Même si le chemin n'est peut-être pas le plus court qui soit.

Retour à Genève?

Durant son passage aux Vernets, Oula Palve a permis aux Grenat de se qualifier pour les demi-finales de Champions Hockey League. Il a d'ailleurs été décisif lors du huitième de finale face au Lausanne HC avec trois buts en deux matches contre les Lions lémaniques. «Je crois que j'ai apporté ma contribution», rigole-t-il. S'il n'a pas connu le même succès devant la cage adverse en championnat, il a tout de même inscrit six points en neuf matches (1 but, 5 assists) en National League avec l'équipe de Jan Cadieux.

En janvier, Genève-Servette disputera la demi-finale de la compétition européenne contre les Zurich Lions. Théoriquement, Oula Palve est à disposition des Aigles, ce d'autant plus que le nombre d'étrangers n'est pas limité en CHL. A-t-il prévu de contacter lui-même le GSHC pour revenir aux Vernets afin d'aider l'équipe dans sa quête continentale? Il rigole en pensant à cette hypothèse. «Et pourquoi pas? J'avoue que je n'ai pas réfléchi aussi loin. Mais si cela se trouve, peut-être que je serai de retour juste pour les deux matches (rires). Vu comme ma saison se passe, je ne fais plus aucun plan.»

Lundi, il était toutefois annoncé légèrement blessé par le HC Ajoie après être revenu de son périple genevois. Reste à voir si sa montée à Davos en sera perturbée ou non.