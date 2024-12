La Coupe Spengler, tournoi mythique disputé à Davos entre Noël et Nouvel An, réunit une fois encore une affiche prestigieuse. Voici les joueurs qui risquent de faire parler d’eux dans cette édition 2024.

Roman Cervenka est devenu champion du monde avec la Tchéquie en mai dernier. Photo: imago/CTK Photo

Grégory Beaud Journaliste Blick

HC Davos

Le Tchèque, ancien choix de draft de première ronde en NHL, a rejoint Davos pour se relancer en début de saison. Doté d’un tir dévastateur et d’une excellente vision de jeu, Filip Zadina a déjà fait des ravages en National League depuis le début de saison. Vous n'avez pas encore vu l'attaquant à l'œuvre? C'est l'occasion!

Team Canada

À seulement 22 ans, l'attaquant vit déjà sa deuxième saison en National League. Et c'est peu dire qu'il a franchi un immense palier cette année. Manix Landry a même mérité sa première sélection sous le maillot à la feuille d'érable, lui qui n'avait jamais connu pareil honneur, même dans les rangs juniors. Le fils d'Eric, ancien joueur du Lausanne HC et entraîneur assistant d'Ambri, était déjà présent à Davos la saison dernière avec la formation léventine.

Fribourg Gottéron

Même s'il n'est plus à présenter, Marcus Sörensen sera à suivre à plus d'un titre cette semaine dans les montagnes rhétiques. Tout d'abord parce que le Suédois est un joueur incroyable et peut créer du jeu à n'importe quel moment. Mais surtout parce que son état de santé ces dernières semaines était sujet à caution. Sera-t-il sur la glace? Et si oui dans quelles dispositions? Cela fait de lui le joueur à suivre pour les Dragons.

Karpät Oulu

Les plus fervents supporters du HC Davos se souviennent très probablement de Teemu Turunen. L'ailier finlandais n'a joué qu'un an au HCD et n'a probablement pas vendu des maillots par wagon durant son passage dans les Alpes grisonnes. Avec une vingtaine de points en 39 matches, il avait déçu. Reparti au pays, il brille désormais, lui qui a terminé quatrième meilleur compteur de Liiga la saison dernière avec 57 points en 60 matches. Cette saison, il a manqué bien des matches, mais tourne à plus d'un point par match. Attention danger!

Dynamo Pardubice

A-t-on encore besoin de présenter Roman Cervenka? L'attaquant tchèque est rentré au pays cet été après avoir éclaboussé la National League de son talent entre Fribourg, Zurich et plus récemment Rapperswil. Au printemps dernier, il a grandement participé à la victoire de son pays au championnat du monde de Prague face à la Suisse. Sur les hauteurs de Davos, l'attaquant a tout pour être l'attraction de cette Coupe Spengler. Avec 28 points en 28 matches de première division tchèque, il est le meilleur compteur de la Ligue.

Bonus: Le maître à jouer Lukas Sedlak mérite également une mention dans cet article, lui qui est probablement l'un des meilleurs joueurs à évoluer actuellement en Europe. Il a été l'un des artisans du titre mondial tchèque avec 10 points en 10 matches en mai dernier. Sa présence pourrait également électriser le tournoi davosien.

Straubing Tigers

À 37 ans, Justin Braun n'est plus un jouvenceau. Mais son expérience riche de plus de près de 1000 matches en NHL fait de lui un pilier de l'équipe allemande. Sa présence physique et sa lecture du jeu apporteront de la stabilité aux Tigers.