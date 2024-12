Lars Leuenberger a entraîné Bienne et Berne en National League Photo: Marc Schumacher/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

La défaite 4-0 à Rapperswil a été la dernière sortie de Fribourg Gottéron sous Pat Emond. Dimanche matin, Gerd Zenhäusern, directeur sportif du club, a décidé de se séparer de son entraîneur. En lieu et place du Québécois, le Valaisan a nommé Lars Leuenberger, ancien entraîneur de Bienne et Berne et, surtout, ancien joueur du club entre 2000 et 2002. «J'ai de très bons souvenirs de cette époque, nous a-t-il confié. Nous étions une famille sur la glace et en dehors. Et c'est comme ça que Fribourg est le meilleur. C'est ce que j'aimerais retrouver à mon arrivée dans le vestiaire.»

Selon nos informations, le technicien de 49 ans sera d'ailleurs l'assistant de Roger Rönnberg dès la saison prochaine. Il préfère logiquement ne pas en parler. Gerd Zenhäusern non plus, d'ailleurs. «Nous avons déjà suffisamment à faire avec cette saison en cours», remarque le directeur sportif. Toujours est-il que cette continuité va permettre à Lars Leuenberger de travailler sur le court, le moyen et le long terme. Une situation autrement plus confortable que celle de Pat Emond qui avait été engagé pour une année seulement.

Samedi soir, Lars Leuenberger était devant son petit écran pour regarder Fribourg Gottéron couler à Rapperswil. Que manque-t-il à cette équipe? «Je vais surtout le dire à l'équipe avant d'en parler en interview», rigole-t-il avant de détailler sa vision d'une bonne équipe. «Pour moi, c'est capital de pouvoir compter sur quatre lignes capables de mettre de la pression de manière continue. C'est ainsi que l'on peut avoir du succès. Travailler ensemble, comme c'était le cas lors de mon passage à Fribourg comme joueur, est également un point clé.»

Changements de plan pour Noël

Ces dernières semaines, cette unité semblait totalement absente dans le vestiaire des Dragons. «Je ne suis pas là pour parler du passé, précise le nouvel homme fort. Même si je me réjouis de cette superbe opportunité, j'ai également une pensée pour Pat. Ce n'est jamais une situation facile.»

Lars Leuenberger n'aura qu'un temps limité pour faire passer son message. Fribourg Gottéron dispute en effet son dernier match de championnat avant Noël ce lundi à Zoug. Ensuite, les Dragons prendront la direction de Davos pour y disputer la Coupe Spengler. «J'avais quelques plans pour Noël et la fin d'année, rigole-t-il. Mais je les ai changés avec plaisir.»

Entre le tournoi grison et un calendrier épique au mois de janvier, aura-t-il le temps de changer des choses? «Je n'oublie pas que cette équipe a été demi-finaliste la saison dernière, précise-t-il. Ce serait une erreur de vouloir tout changer. J'ai l'impression que le problème est surtout mental. Mon but sera de redonner du courage aux joueurs. Je suis conscient que le temps va presser et c'est pourquoi j'ai surtout prévu d'adapter des choses plutôt que de vouloir faire table rase du passé.»

La première représentation de Fribourg Gottéron à la sauce Leuenberger aura lieu lundi soir à Zoug. Avec 39 points en 31 matches, les Dragons ont tout intérêt à terminer l'année sur une bonne note. «Ce qui me donne confiance, poursuit le nouveau coach, c'est que l'équipe ne joue pas mal si l'on regarde par exemple le début de match à Rapperswil.»