Fribourg Gottéron continue sa dégringolade

Déjà battu la veille par Kloten, Fribourg Gottéron a été dépassé par Rapperswil et continue sa chute (4-0). À quelques jours de la Coupe Spengler, il y a de quoi être particulièrement inquiet pour les Dragons.

Fribourg Gottéron a été sèchement battu à Rapprerswil Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les highlights seront disponibles dès que possible

Au retour de la pause de l'équipe nationale, Fribourg Gottéron avait trois occasions de poursuivre sur sa bonne lancée. Vainqueur à Berne sans franchement briller et contre Ajoie, les Dragons avaient-ils enfin lancé leur saison? C'était la question à laquelle ils devaient répondre contre Kloten, Rapperswil et Zoug avant de partir pour disputer la Coupe Spengler à Davos.

Après deux des trois rencontres - les plus faciles sur le papier -, la réponse semble claire: Fribourg Gottéron n'y est toujours pas et il paraît bien compliqué de voir comment la situation pourrait évoluer. Après une saison avec 102 points, les Dragons étaient pourtant ambitieux. Battus à Rapperswil, ils ne peuvent (déjà!) plus atteindre le total de la saison 2023/2024. Éloquent.

Cette saison, les Fribourgeois ont souvent usé (et abusé) de l'excuse des petits détails qui n'ont pas tourné en leur faveur malgré un nombre d'actions en leur faveur. Face à «Rappi», l'équipe de Pat Emond a fait illusion durant une dizaine de minutes, le temps pour Ivars Punnenovs de montrer qu'il avait la mitaine chaude. Ensuite? Les joueurs locaux ont ouvert la marque... et éteint tout espoir chez les visiteurs. Car c'est un constat récurent cette saison: cette équipe de Fribourg Gottéron n'a jamais les ressources ni le caractère pour se sortir de situations mal emmanchées.

Aucune réaction

Ainsi l'ouverture du score de Bobby Nardella (10e, 1-0) a suffi à plier le match. Killian Mottet a certes eu le puck d'égalisation peu après (12e), mais c'est tout. Et c'est très peu mettre à l'actif de Fribourgeois qui devaient à tout prix effacer la défaite de la veille à domicile contre Kloten. Si Reto Berra a été solide face à Victor Rask (14e), il ne peut pas en dire autant sur le 2-0 de Tyler Moy (24e).

Trois minutes plus tard, une action ahurissante en supériorité numérique ponctuée par Nicklas Jensen donné trois longueurs d'avance aux joueurs locaux. Les joueurs de Fribourg ont été surpris en flagrant délit de passivité en la circonstance. Mais c'est surtout le 4-0 de Nicklas Jensen qui a fait très mal paraître Reto Berra. Sur un tir absolument anodin de la ligne bleue, le portier a laissé filer puck entre ses jambes. La dernière période n'a été que du remplissage et le score n'a plus bougé.

Où sont les leaders?

Pour cette rencontre, Fribourg Gottéron a voyagé sans Marcus Sörensen. Le Suédois, pourtant sur la glace la veille contre Kloten, a été annoncé absent en terres saint-galloises. Sans son meilleur compteur, l'équipe de la BCF Arena n'a pas franchement existé offensivement. Pire, elle semble n'avoir aucun leader capable de se révolter au moment où la rencontre est mal emmanchée. Ce constat a déjà été fait il y a un certain temps. Mais il apparaît plus clairement encore en cette fin d'année.

Au classement, Fribourg Gottéron voit la sixième place (définitivement?) s'envoler. L'écart avec Zoug est en effet désormais de dix points. Les Fribourgeois posséderont une toute dernière chance ce lundi en se rendant en Suisse centrale pour tenter de recoller au peloton. Mais sur ce qui a été montré ce week-end, les Dragons ne partiront pas avec les faveurs de la cote.