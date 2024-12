Voici tous les immanquables du sport à la télévision pendant les fêtes!

Nicola Abt

Pas envie de sortir? Vous avez bien raison: le sport ne s'arrête pas pendant les Fêtes! Blick vous propose sa sélection.

25 décembre

En NBA, la légende LeBron James et le roi du tir à longue distance Stephen Curry s'affrontent. Le match débutera chez nous dans la nuit du 26 décembre à 2h. La NFL garantit également le spectacle avec deux matches. Le duel des quarterbacks entre Patrick Mahomes et Russell Wilson vaudra le détour. Le match débute déjà à 19h.

La star du basket LeBron James jouera pour la 19e fois de sa carrière à Noël. Photo: keystone-sda.ch

26 décembre

Le jour du coup d'envoi de la traditionnelle Coupe Spengler à Davos. Fribourg-Gottéron ouvre le tournoi avec un match contre le représentant tchèque de Pardubice (15h10). Le soir, le classique entre Davos et le Team Canada aura lieu à 20h15. Ceux qui veulent regarder encore plus de hockey sur glace pourront suivre l'équipe nationale suisse junior au championnat du monde des moins de 20 ans au Canada. Lors du premier match de groupe, ils affronteront la République tchèque (23h). Les fanatiques de basket pourront eux choisir entre neuf matches de la NBA.

Pour les fans de football, il vaut la peine de se tourner vers l'Angleterre. C'est là que se déroule le Boxing Day. Le leader du championnat, Liverpool, affronte Leicester (21h). Manchester City est également en lice. Au total, huit matches de Premier League auront lieu. En même temps, le spectacle de boxe se déroule au Kursaal à Berne. Le clou de la soirée sera la défense du titre d'Angelo Peña, qui affronte Gisu Lee.

Le boxeur Angelo Peña veut défendre son titre au Kursaal de Berne. Photo: freshfocus

27 décembre

Après une courte pause de Noël, le championnat du monde de fléchettes entre dans sa phase la plus chaude. Les seizièmes de finale sont prévus. La NHL est également de retour. Les New Jersey Devils, avec leur capitaine suisse Nico Hischier, affrontent les Carolina Hurricanes dans le match au sommet. Le duel aura lieu chez nous dans la nuit du 28 décembre (1h). Environ une heure plus tard, les Chicago Bears affrontent en NFL les Seattle Seahawks (2h15). Huit matches de la NBA se dérouleront également tout au long de la nuit.

Au deuxième jour de la Coupe Spengler, Oulun Kärpät et Straubingen entreront en lice. Ces deux équipes affronteront les perdants des duels du 26 décembre. L'équipe nationale suisse junior affronte la Slovaquie lors de son deuxième match de groupe au championnat du monde des moins de 20 ans (19h). En Premier League, deux matchs complètent la 18e journée. Arsenal affronte Ipswich, une équipe menacée de relégation (21h15).

Six équipes se disputent ce trophée lors de la Coupe Spengler à Davos. Photo: keystone-sda.ch

28 décembre

Le surdoué du ski Marco Odermatt réalisera-t-il un nouveau coup d'écla? Lors de la descente à Bormio (11g30), le Suisse visera sa 42e victoire en Coupe du monde. Les femmes se battront pour la victoire au slalom géant de Semmering (10h00/13h00). Les deux derniers matchs de groupe de la Coupe Spengler à Davos sont prévus.

Avec le Tour de Ski, c'est l'un des temps forts de la saison de ski de fond qui débute à Dobbiaco. La première des sept étapes est un sprint (14g45). En NFL, deux matchs auront lieu. Neuf matchs se déroulent en NBA. Douze matchs auront lieu en NHL. En Italie, on joue à nouveau au football. La Serie A fait son retour avec quatre matchs. Yann Sommer et l'Inter se déplacent à Cagliari (18h).

La prochaine course victorieuse pour Marco Odermatt? Il fait partie des grands favoris de la descente de Bormio. Photo: AFP

29 décembre

Un voyage peut-être historique commence pour Gregor Deschwanden. Le Lucernois pourrait être le premier Suisse à remporter la Tournée des quatre tremplins. Le premier des quatre sauts est déjà décisif (16h30). Le tour intermédiaire aura lieu lors de la Coupe Spengler à Davos. Le championnat du monde de fléchettes entre dans sa phase la plus chaude. Les huitièmes de finale sont prévus. Pour la première fois, l'endurance des athlètes est mise à l'épreuve lors du Tour de Ski. Qui sera le plus rapide sur 15 kilomètres? (Femmes: 12h30 / Hommes: 11h45)

Le super-G de Bormio est moins long, mais nettement plus raide. Pour les femmes, la compétition se poursuivra à Semmering avec un slalom. La NFL gâte ses fans avec neuf matchs. La NBA en compte six, soit deux fois moins que la NHL. On joue aussi au hockey sur glace lors du championnat du monde des moins de 20 ans. Les juniors suisses disputeront leur troisième match de groupe contre la Suède (18h). Six matches auront lieu en Premier League. Avec Liverpool et Manchester City, deux géants sont en lice.

Après son podium à Engelberg, le sauteur à ski Gregor Deschwanden veut écrire l'histoire lors de la Tournée des Quatre Tremplins. Photo: keystone-sda.ch

30 décembre

Deux matches clôturent le 18e tour de la Serie A. Du point de vue suisse, le duel entre Bologne et Vérone est intéressant. Les Suisses Remo Freuler, Michel Aebischer et Dan Ndoye jouent dans l'équipe locale. Trois matches sont au programme de la Premier League. L'affrontement entre Newcastle et Fabian Schär et Manchester United promet beaucoup de suspense. En NFL, le seul match de la soirée opposera les Washington Commanders aux Atlanta Falcons (2h20). Les demi-finales de la Coupe Spengler à Davos sont prévues. L'une l'après-midi (15h10) et l'autre le soir (20h15).

De l'action footballistique en provenance d'Angleterre: Fabian Schär se bat avec Newcastle pour trois points supplémentaires. Photo: Newcastle United via Getty Image

31 décembre

Jour de la finale de la Coupe Spengler (12h10)! Si vous avez envie d'encore plus de hockey sur glace, vous pouvez vibrer avec les Suisses lors du championnat du monde des moins de 20 ans au Canada. Lors du quatrième et dernier match de groupe, ils se mesureront au Kazakhstan (18h).

Après une journée de repos, le Tour de Ski fait son retour. La course à départ individuel se déroulera sur 20 kilomètres (femmes; 14h45 / hommes: 11h30). En NBA, douze équipes sont en lice. La NHL offrira un spectacle particulier. La Winter Classic aura lieu dans le légendaire stade de baseball appelé Wrigley Field. Les Blackhawks de Chicago y joueront contre les Blues de Saint-Louis (23h). En NFL, les San Francisco 49ers affronteront les Detroit Lions (2h15).

La skieuse de fond Nadine Fähndrich a connu un début de saison difficile. Réussira-t-elle à se libérer lors du Tour de Ski? Photo: freshfocus

1er janvier

C'est le jour du traditionnel saut du Nouvel An à Garmisch-Partenkirchen. Lors du deuxième des quatre sauts de la Tournée des Quatre Tremplins, le champ des prétendants à la victoire se réduit encore. La tournée se terminera le 6 janvier avec le saut de Bischofshofen. Les quarts de finale du championnat du monde de fléchettes se dérouleront dans le légendaire «Ally Pally» de Londres.

Lors du Tour de Ski, les favoris pour la victoire finale devront faire leurs preuves lors de la poursuite sur 15 kilomètres (femmes: 12h30 / hommes: 10h30). Le Tour se terminera le 6 janvier par la brutale ascension de l'Alpe Cermis. En NHL ainsi qu'en NBA, plusieurs matches auront lieu le jour de l'an. Pour les supporters d'Arsenal, 2025 commence tout de suite par un match de Premier League de leur équipe préférée. Les Gunners affronteront Brentford à l'extérieur (18h30).