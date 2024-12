Lyoba et chemises Edelweiss

1/2 Les fans de Fribourg Gottéron ont «ambiancé» la tente des fans Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les fondues peuvent-elles se vendre comme des petits pains? La réponse est oui. Ce sont les Fribourgeois qui se sont chargés de lever le doute autour de cette interrogation majeure. Et c'est à Davos qu'ils ont décidé de lever le voile sur cette question. Le temps d'une journée, la station grisonne a vu des milliers de «Dzos» déferler dans ses rues.

Il était 11h30 lorsque la première fondue a été officiellement servie dans le chalet fribourgeois, lieu que les dirigeants de Gottéron ont décidé d'investir pour la semaine. Cette édition de la Coupe Spengler était donc bel et bien lancée avec la présence des Dragons. Après Ambri-Piotta durant trois ans, la pression était grande sur les fans de la BCF Arena pour faire aussi bien que l'incroyable ferveur léventine présente dans les Grisons ces dernières années.

Et c'est peu dire que les Fribougeois ont été à la hauteur. «Nous avons pris le bus à Lausanne, nous a confié Kilian, fan romand du HC Davos. Nous étions quatre à partir de la Pontaise. La totalité du bus s'est remplie à partir de Fribourg. C'était impressionnant à voir.» Et ce sont finalement près d'une vingtaine de cars qui ont «transhumé» vers Davos pour près d'un millier de fans. «Mais nous nous attendions à 2500 ou 3000 supporters de Fribourg», nous a confié Hubert Waeber, président du club. La patinoire débordant de fans des Dragons a donné raison à l'homme fort du club. Et peut-être a-t-il même été un peu timide dans son estimation.

«On se croirait à Fribourg»

Car ils sont nombreux à être venus par leurs propres moyens, à l'image d'Isabelle et de sa petite famille. Ils sont partis de la Gruyère le matin même pour rejoindre les hauts de Landquart. «On ne peut pas faire deux mètres sans tomber sur quelqu'un que nous connaissons», rigole-t-elle. Sous la «Fan Zelt», les chandails de Julien Sprunger sont largement plus nombreux que ceux d'Andres Ambuehl. Crime de lèse-majesté? Probablement. Mais pas en ce 26 décembre. «On se croirait devant l'ancienne patinoire de Fribourg, sous la tente extérieure, rigole la Gruérienne. C'est extraordinaire.»

«Si quelqu'un voulait cambrioler dans le canton, il aurait dû attendre le 26 décembre plutôt que le 24 au soir, ironise Fabrice, fan de Gottéron parti du Mouret le matin même. Il ne doit plus y avoir grand monde dans le canton.» Pourquoi cette euphorie pour le premier match? «C'est simple, précise-t-il. C'était le seul jour où nous étions sûrs de voir Fribourg jouer. Pour les autres jours, cela dépendra des résultats.»

Après un tour sous la «Fan Zelt», il est de bon ton de revenir sous le chalet fribourgeois pour la suite de l'avant-match. Devant le pavillon en bois, plusieurs centaines de fans entonnent un «Lyoba» de bon aloi. Le temps d'un après-midi, Davos est devenu le huitième district du canton de Fribourg au même titre que la Veveyse ou la Gruyère. «J'ai voulu réserver la fondue avant le match, mais c'était compliqué, rigole Daniel, originaire de Morat. Finalement, j'ai eu une place à 19h15. Cela me mettra en jambes avant le match du soir entre Davos et le Team Canada.»

Fondue à toutes les sauces

Dans le chalet fribougeois, tout est fait pour mettre le canton à l'honneur. Outre l'évidente et incontournable fondue (notons au passage qu'elle y est proposée sous sa forme la plus pure, sans artifice exotique tel que la tomate ou autres hérésies), les spécialités du terroir sont mises à l'honneur. Quelle idée de faire cinq heures de route pour manger une fondue dans les Grisons, non? «Il y a tellement de monde que nous connaissons, que c'est comme si nous la mangions à Gruyères ou à la limite à Bulle», rigolent en chœur cette tablée de fans issus de la région bulloise. Les cors des Alpes réglementaires sont également de la partie. Pouvait-il en être autrement?

Dans la patinoire, la partie entre Fribourg et Pardubice a évidemment été un match à domicile pour les Dragons. «C'était totalement fou», a d'ailleurs apprécié Lars Leuenberger, entraîneur battu, mais soufflé par l'ambiance. Les fans de Gottéron étaient présents dans tous les coins de la Vaillant Arena. «J'avais déjà joué ici avec l'équipe de Suisse, se remémore Yannick Ratgheb. Mais c'est incomparable. Le bruit sur mon but, c'était spécial.»

Battu lors des tirs aux buts, Fribourg Gottéron sera à nouveau sur la glace ce vendredi (15h10) face aux Finlandais de Kärpät Oulu. «Nous sommes là plusieurs jours, mais nous n'avions pas de billet pour le second match, regrettent François et Renata, deux supporters des Dragons croisés à la sortie de la patinoire. Mais nous allons passer la soirée pour en trouver.»

Soirée sans menottes?

Alors que le «classique» Davos - Team Canada bat son plein dans la «cathédrale» davosienne, les kilos de fromage sont toujours en train de s'écouler dans le chalet fribourgeois. «Je suis parti de Belfaux ce matin, nous confie un fan des Dragons, chemise Edelweiss solidement vissée sur les épaules. C'est ma quatrième Coupe Spengler. J'ai terminé une fois avec les menottes, alors j'ai décidé de faire plus calme aujourd'hui (rires).» Une sombre histoire de table cassée, visiblement.

Mais dans le pavillon adjacent, l'ambiance est bon enfant. Tout ce petit monde va redescendre en fin de soirée. En espérant remonter plus tard dans la semaine? Les fans présents auront probablement un goût de reviens-y. Comme avec une bonne fondue, en somme.