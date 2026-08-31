Julien Sprunger ne quitte pas Fribourg-Gottéron

Néo-retraité, Julien Sprunger ne va pas partir trop loin de Gottéron. Le Fribourgeois rejoint le club en tant que coordinateur sponsoring et marketing, ainsi qu'ambassadeur.

Matthias Davet Journaliste Blick

Le conte de fées entre Julien Sprunger et Fribourg-Gottéron n'est pas terminé. Le No 86, qui a raccroché ses patins le 30 avril dernier lors du premier titre de champion de Suisse dans l'histoire du club, sera toujours un salarié des Dragons pour la saison 2026/27.

Ce lundi, lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-saison, Gottéron a annoncé que Julien Sprunger était son nouveau coordinateur sponsoring et marketing. En plus de cette fonction, l'ancien capitaine devient également ambassadeur du club. Après 1186 matches sur la glace, l'attaquant va donc rejoindre les bureaux de la BCF Arena.

Déjà une boîte de communication

Après avoir amené les deux premiers titres de Gottéron dans son histoire (la Coupe Spengler 2025 et la National League 2026), Julien Sprunger a dû entamer une reconversion. Au début du mois d'août, «La Liberté» avait découvert que le Fribourgeois de 40 ans avait monté sa société, J.Sprunger Sàrl.

Celle-ci a pour but: «l'organisation de conférences, le conseil et l’accompagnement des entreprises et des particuliers, dans le domaine de la publicité, de la communication et du marketing ainsi que l'exploitation, la gestion et la valorisation de droits à l’image».

Yvan Haymoz, nouveau président de Fribourg-Gottéron, a précisé que le club voulait continuer à travailler à la manière de Julien Sprunger, «avec humilité».