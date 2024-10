Grégory Beaud Journaliste Blick

Franc fou d'avoir été délaissé par ses coéquipiers une énième fois, Reto Berra a décidé de faire de même. Il a laissé son équipe dans son jus, vendredi soir à Berne. Et en un sens, on a envie de le comprendre. Lorsque l'on est systématiquement livré à soi-même par une équipe qui joue à l'envers depuis désormais huit matches, c'est humain de «dégoupiller».

Problème? Reto Berra est un leader de Fribourg Gottéron. Un des joueurs expérimentés censés tirer l'équipe vers l'avant. Mais vendredi soir, le gardien international en a eu assez. À défaut de dire «stop» aux attaquants adverse, il a tout simplement dit «stop».

Au-delà de cette scène forcément impressionnante et marquante, cela soulève un malaise sous-jacent. Cela fait plusieurs semaines que les échos en provenance de Fribourg ne sont pas bons. Vendredi passé à Kloten, tous les signaux avant-coureurs de la crise étaient déjà présents. En banlieue zurichoise, les entraîneurs ont été priés de patienter hors du vestiaire pendant que les joueurs faisaient un meeting pour «se dire les choses». Après cinq matches...

Le début de la révolte ou de la fin?

Parfois, il suffit de regarder les joueurs revenir au banc pour comprendre dans quel état se trouve une équipe. Et pas seulement Reto Berra qui en a juste été l'expression la plus tonitruante. Quid de Chris DiDomenico? Il semble traîner son spleen sur la glace. Son seul but de la saison: un 4-1 inutile alors que le match était déjà plié à Kloten. Mais le Canadien n'est, lui aussi, qu'un exemple parmi d'autres. C'est juste que, chez lui, toutes les émotions se voient plus que chez ses coéquipiers.

Fribourg Gottéron est aujourd'hui dans une crise. Ce n'est pas un mot que l'on dit à la légère. Surtout si tôt dans une saison. Mais ce mot est simplement là pour tenter d'expliquer le coup de sang de Reto Berra vendredi soir. Et désormais, le club a deux choix: se révolter rapidement ou tirer un trait sur la saison 2024/2025. Est-ce tôt pour dire cela le 5 octobre déjà? Peut-être. Mais c'est tôt pour avoir déjà eu droit à une réunion de crise entre les joueurs, de multiples changements de lignes et, surtout, Reto Berra qui montre au grand jour tout son malêtre actuel.

Plus sur le sujet Avec vidéo Gottéron n'y arrive pas À Berne, Fribourg concède sa sixième défaite de la saison

Vendredi soir, le gardien de Fribourg Gottéron a pris un risque. Soit on parlera de sa colère comme le moment où la saison des Dragons a tourné ou du début de la crise. Pour l'heure et de tout ce qui s'est passé depuis le début de saison, aucun élément n'accrédite la thèse du début de révolte.