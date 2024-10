À Berne, Fribourg concède sa sixième défaite de la saison

Reto Berra et Fribourg rentrent bredouilles de Berne. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Quel Fribourg allait-on voir ce vendredi soir à la Postfinance Arena? Celui, conquérant, qui est venu à bout de Zurich dimanche passé? Ou le ronronnant, qui enchaîne les prestations approximatives depuis le début de la saison. Après cinq minutes dans sa rencontre face à Berne, on aurait pu pencher pour la première option. Mais…

Car Julien Sprunger se procurait la première grosse action du match. Après une bonne récupération en zone offensive, le capitaine des Dragons s'en est allé seul affronter Adam Reideborn (2e). Mais le No 86 a buté sur le portier suédois, en totale confiance après deux blanchissages de rang. Il suffit de demander à Marcus Sörensen, qui a parfaitement effectué le tour de la cage mais n'a pas non plus trouvé le fond des filets après un bel arrêt acrobatique de son compatriote (4e).

Entre ces deux actions fribourgeoises? L'ouverture du score du CP Berne. Un tir de Louis Füllemann, bloqué par la défense adverse, a atterri sur la canne de Simon Moser qui a trompé Reto Berra (3e). Du côté des Dragons et hormis ces deux premières opportunités, la suite du tiers initial a été compliqué. Ils ont même cru encaisser le 2-0 (9e), mais le coach challenge et une obstruction sur Berra sont venus à leur secours. De mal en pis, Gottéron a perdu Maximilian Streule en fin de période, après un contact proche de la bande. Sur le ralenti, le genou du Fribourgeois a semblé être touché et le No 77 boitait lourdement en regagnant le vestiaire.

Dans le tiers médian, les Dragons ont cette fois bel et bien vu les Ours prendre deux longueurs d'avance. À la 28e minute et à l'origine de quelques secondes de folie, les Bernois ont doublé leur mise. Le tir de Austin Czarnik, sur le casque de Berra, est retombé sur la cage de Marco Lehmann qui ne s'est pas fait prier. Quelques instants plus tard, Benjamin Baumgartner avait la cage vide mais n'est pas parvenu à reprendre le puck. Puis, Fribourg a pensé réduire la marque mais une passe avec la main de Killian Mottet a empêché les arbitres de valider le but de Sprunger après un coach challenge bernois (29e).

Berra pète un câble

Les choses se sont-elles calmées? Loin de là. À la mi-match, Thierry Bader a obtenu une immense opportunité pour Berne mais n'a pas cadré son tir. Puis, sur un tir dévié par Marc Marchon, Dave Sutter a pu réduire la marque. Après deux matches et demi sans prendre le moindre but, Reideborn capitulait enfin.

Le troisième tiers a été plus fermé entre une équipe de Berne qui a peu voulu se découvrir et celle de Fribourg qui devait impérativement égaliser pour décrocher au moins un point de son déplacement dans la capitale. Finalement, c'est Marco Lehmann qui a mis fin au suspense à 10 minutes de la fin de la rencontre. Le No 23 des Ours a repris de volée un tir relâché par Reto Berra, pas impérial sur cette action. Un festival plus tard et un pétage de câble du portier fribourgeois et le score était de 5-1. Les réduction de Binias et Sörensen n'ont rien changé (58e et 59e).

Cette défaite, la sixième sur les sept derniers matches pour Fribourg, enfonce les Dragons dans une nouvelle spirale négative. Vont-ils rapidement s'en sortir? Réponse dès ce samedi déjà, face à Davos, à la BCF Arena.