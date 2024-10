Le portier fribourgeois énervé Furax, Reto Berra abandonne ses coéquipiers

Rien ne va plus à Fribourg. À Berne, les Dragons ont concédé leur sixième défaite lors des sept derniers matches (6-3). Après le cinquième but, le portier Reto Berra a cassé sa canne de rage et s'est rendu sur le banc.