Gerd Zenhäusern: «Bien sûr, Pat Emond est l'homme de la situation»

Gerd Zenhäusern a toujours confiance en son entraîneur, Pat Emond. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Reto Berra qui pète les plombs alors qu'il vient d'encaisser le 5-1. Pat Emond qui ne souhaite pas se présenter devant les médias. Si ce n'est pas la crise à Fribourg, cela y ressemble grandement.

À Berne vendredi soir, les Dragons ont subi leur sixième défaite de la saison et s'enlisent un peu plus au classement. Pire, la manière à la Postfinance Arena n'y était pas. Les hommes de Pat Emond ont eu l'air abattu, la seule réaction étant venue de Reto Berra. Que se passe-t-il à Fribourg? En l'absence du coach, ne reste plus qu'à interroger Gerd Zenhäusern, le directeur sportif de Gottéron.

Gerd, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là?

C'est difficile. Il n'y a pas grand-chose à dire après des matches comme ceux-là. Il doit y avoir une bonne réflexion de la part de tout le monde. Il y a eu une bonne intensité au deuxième tiers mais on a pris ensuite 3-4 buts d'affilée et les nerfs commencent à lâcher. C'est très tendu. Tout le monde est conscient de la situation et qu'on n'aimerait pas être où on est. L'équipe ne s'est pas dite grand-chose après le match. Le vestiaire est abattu après un match comme ça.

Tu penses que les joueurs ont pris conscience de la situation?

Oui.

On pensait que c'était déjà le cas vendredi passé, après Kloten…

C'est sûr. Il y a eu beaucoup de discussions entre-deux. Mais on sait dans ces cas-là qu'il y a un flagrant manque de confiance. Quand le but est vide, on ne met pas au fond. On fait des erreurs individuelles en zone neutre avec des revirements qu'on n'a pas l'habitude de voir. On voit qu'ils n'ont pas confiance.

Ce n'est que la confiance pour toi? Il n'y a pas aussi un problème dans l'organisation, avec des lignes qui changent constamment?

L'entraîneur a voulu changer les lignes pour équilibrer, du moment où les joueurs suisses n'ont pas marqué jusqu'à présent. Il a tenté de redonner un petit peu de vie. Ça n'a pas fonctionné ce soir. Le plan de jeu est clair, c'est noir sur blanc. On s'entraîne et on ne pense pas que les joueurs ne savent pas quoi faire.

Finalement, où sont les solutions? S'il y a un manque de confiance, il peut continuer indéfiniment.

La solution, c'est de gagner des matches. C'est un cercle vicieux. Tu as envie de bien faire et ça ne marche pas. Les jambes ne tournent pas. La tête est lourde. Il faut gagner, c'est tout. Quand tu es au fond du trou, tu peux chercher les solutions que tu veux mais tout est mauvais. C'est un moment creux pour nous et chacun doit se regarder dans la glace et se remettre en question.

Pat, ça reste l'homme de la situation pour toi?

Bien sûr.

Pour les joueurs aussi?

Ce ne sont pas les questions que je pose au groupe en ce moment. On a autre chose à faire. Chacun doit se poser les questions pour être plus performant. C'est facile de se chercher des excuses mais la volonté n'est pas là sur 60 minutes. Quand on court après le score, c'est plus difficile.

Est-ce que tu es inquiet ou tu te dis que les choses vont tourner?

On est toujours inquiet quand on perd – surtout quand on est dans une situation comme celle-là. Ce serait mal placé si on n'était pas inquiet.

On voit Reto Berra exploser en fin de match.

C'est un peu l'expression de la frustration qu'on a en ce moment.