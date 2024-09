Fribourg Gottéron en chute libre à Kloten

Grégory Beaud Journaliste Blick

Photo: keystone-sda.ch

Le début de saison de Fribourg Gottéron tourne à la catastrophe. Déjà battus trois fois de suite contre des adversaires à leur portée (Langnau, Rapperswil et Bienne), les Dragons ont cette fois-ci courbé l'échine contre Kloten au terme d'une soirée durant laquelle ils n'ont absolument rien montré. Il suffit de jeter un œil aux statistiques des tirs du premier tiers-temps pour saisir l'ampleur du non-match livré par Gottéron.

Les joueurs de la BCF Arena n'ont pas adressé le moindre tir dangereux en direction de Ludovic Waeber. Pire, ils ne se sont jamais approché du dernier rempart de Kloten. Mardi, les Dargons avaient réalisé le même genre d'entame de match contre Bienne puisqu'ils n'avaient qu'un seul tir cadré après 20 minutes de jeu.

Rüegger, première

Pendant que les Fribourgeois ne montraient absolument rien et paraissaient paumés sur la glace de la Swiss Arena, Kloten a déroulé son jeu. C'est en supériorité numérique après une pénalité de match infligée à Simon Seiler qu'est tombé le premier but. Un tir soudain et précis de Miro Aaltonen n'a laissé aucune chance à Bryan Rüegger qui «fêtait» sa première titularisation de la saison ce vendredi avec Fribourg Gottéron.

Cette rencontre avait commencé avec une rocade dans l'alignement puisque Killian Mottet avait été placé en troisième ligne avec Sandro Schmid et Jan Dorthe. Nathan Marchon l'a remplacé avec les Suédois Marcus Sörensen et Lucas Wallmark. Un changement tactique qui n'a tenu que 20 minutes, le temps pour Pat Emond de faire machine arrière.

C'est durant le deuxième tiers que les Zurichois ont fait la différence. Il ne leur a fallu que huit minutes pour faire passer le score de 1-0 à 4-0. Nolan Diem, Miro Aaltonen et Joel Marchon ont trompé le gardien fribourgeois qui n'a pas franchement été aidé par ses coéquipiers.

Programme difficile

À la 47e, Christoph Bertschy pensait avoir redonné espoir à son équipe en power-play. Mais Lucas Wallmark était stationné en position irrégulière devant le but. La réussite fribourgeoise a logiquement été annulée après visionnage des images vidéo. La fin de match a vu Kloten tranquillement gérer son avantage face à une équipe de Fribourg qui n'a rien montré de bien probant. Comme souvent depuis le début de cette saison, en somme. Le 4-2 de Marcus Sörensen a juste enjolivé un rien le tableau. Guère plus. Le 5-2 de Rafael Maier dans la cage vide a redonné au score une allure plus proche de la réalité de la glace.

Après cinq matches à sa portée en ce début de saison, Fribourg Gottéron ne totalise donc que cinq points. Un total qui, finalement, reflète le niveau de jeu présenté. Une prise de conscience rapide devra avoir lieu puisque les Dragons vont successivement recevoir Zurich (samedi) et Genève (mardi).