Au lendemain de la première journée du championnat, Cold Facts vous présente son troisième épisode de la saison. Quatre des cinq clubs romands ont perdu pour leurs débuts.

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 3e épisode, on peut enfin parler de jeu avec la 1re journée. Au programme: Lémaniques battus, Ajoie qui s’incline de peu et Skinner qui réussit ses débuts contre le champion.

Sommaire:

LHC: c’est grave docteur? (dès 1:28)

GSHC: le vague Hallam (16:47)

Les paris avec JOUEZSPORT (24:22)

HCA: Tcheu ce Tanus (27:10)

EHCB: le principal Skinner (39:07)

HCFG: retour de flammes (46:01)

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