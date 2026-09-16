Blick Sport
Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Pour ce 3e épisode, on peut enfin parler de jeu avec la 1re journée. Au programme: Lémaniques battus, Ajoie qui s’incline de peu et Skinner qui réussit ses débuts contre le champion.
Sommaire:
- LHC: c’est grave docteur? (dès 1:28)
- GSHC: le vague Hallam (16:47)
- Les paris avec JOUEZSPORT (24:22)
- HCA: Tcheu ce Tanus (27:10)
- EHCB: le principal Skinner (39:07)
- HCFG: retour de flammes (46:01)
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National League 26/27
Équipe
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