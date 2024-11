Sans surprise, Genève élimine Lausanne en CHL

Malgré l'ouverture du score lausannoise, Genève n'a jamais tremblé. Les Aigles, qui avaient fait la différence lors du match aller (0-5), ont à nouveau battu les Vaudois (7-4) et se qualifient pour les quarts de finale de la Champions Hockey League.

Vincent Praplan (au centre) a inscrit un quadruplé face à Lausanne. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

«Alors peut-être…», se sont sans doute dit les supporters lausannois peu après le coup d'envoi du huitième de finale retour de Champions Hockey League face à Genève. Dynamité à l'aller (0-5), le LHC s'est donné le droit d'y croire à la 2e minute lorsque Damien Riat, profitant d'une chute de Vincent Praplan, a glissé la rondelle entre les jambes de Robert Mayer. À ce moment, les Lions ne devaient «plus que» marquer quatre buts dans la rencontre pour vivre une prolongation.

L'exploit aurait même pu être encore plus concret quelques secondes plus tard. Oula Palve pénalisé, Lausanne avait l'occasion de prendre deux longueurs d'avance. Sauf que le meilleur power-play de National League n'en a pas profité. Pire pour les Vaudois, au retour de sa punition, le Finlandais – qui leur avait déjà fait mal à l'aller avec deux buts – a inscrit l'égalisation qui mettait sans doute fin aux espoirs. Esseulé, le joueur prêté par Ajoie a lancé hors de portée de Kevin Pasche (7e).

Comme pour bien montrer aux Lions que tout suspens était fini, les Aigles ont pris les devants 65 secondes après leur premier but. Le tir d'Arnaud Jacquemet a été subtilement dévié au fond des filets lausannois par Vincent Praplan – absent samedi lors de la défaite face à Kloten. Le match était plié. Enfin, pas pour Damien Riat qui, décidément, voulait impérativement que son équipe se qualifie pour les quarts de finale. À la 15e minute, le No 9 des visiteurs y allait déjà de son doublé.

Kevin Pasche cède sa place

Par contre, Vincent Praplan avait de son côté reçu le mémo concernant l'importance de prendre les devants dans cette rencontre. Un but gag, Kevin Pasche sortant aux fraises avant de s'emmêler les pinceaux et de glisser la rondelle tout seul au fond de sa cage (25e), a permis au Valaisan d'inscrire pour la deuxième fois de la soirée son nom au compteur.

Dans la suite de ce tiers, le 4-2 était plus proche que le 3-3. À 5 contre 4, c'est toujours ce diable de Praplan qui a allumé la barre transversale lausannoise (31e). À l'inverse et à l'image d'Antti Suomela qui a oublié le puck lors de son face-à-face contre Robert Mayer, Lausanne n'y arrivait pas (34e). En fin de période et en infériorité numérique, Alessio Bertaggia avait l'occasion de donner deux longueurs à son équipe, mais a buté sur Kevin Pasche.

Après 40 minutes, le portier du LHC a cédé sa place à son suppléant, Antoine Keller, ancien junior de Genève-Servette justement. Il ne gardera sans doute pas un souvenir impérissable de ses premières minutes sous le maillot lausannois aux Vernets, lui qui a encaissé le 4e but d'un tir puissant de… Vincent Praplan, évidemment (42e).

Blessure de Hügli, quadruplé de Praplan

Comme si cela ne suffisait pas, le Valaisan a eu le droit de tirer un pénalty. En feu dans cette partie, Vincent Praplan n'a pas manqué sa chance (48e). En l'espace de 40 minutes, le No 11 du GSHC a inscrit plus de buts que depuis le début de la saison toutes compétitions confondues.

En fin de rencontre, les réussites de Jason Fuchs (52e), Teemu Hartikainen (52e), Josh Jooris (54e) ou Michael Hügli (55e) n'ont absolument rien changé à cette rencontre. Avec cette nouvelle victoire, Genève poursuit donc sa route dans la défense de son titre en Champions Hockey League. En quarts de finale, les Aigles vont retrouver Bremerhaven. Ils avaient affronté les Allemands lors de leur premier match en CHL cette saison, avec une défaite à la clé (3-2).