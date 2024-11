Jan Cadieux: «On s'est tiré une balle dans le pied»

Genève a encore perdu des plumes en National League, la faute à un deuxième tiers catastrophique face à Kloten. Jan Cadieux et Arnaud Jacquemet reviennent sur cette défaite face aux Aviateurs (4-5 ap).

C'est dans le 2e tiers que Jan Cadieux et ses joueurs ont perdu le match face à Kloten. Photo: Marusca Rezzonico/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Il n'y a pas besoin de chercher midi à quatorze heures pour savoir à quel moment Genève-Servette a perdu son match face à Kloten, samedi soir aux Vernets. Menant 3-1 après la première sirène, les Aigles se sont totalement écroulés dans la deuxième période et ont vu, en quelques minutes, leur avantage de deux buts se transformer en 3-4 pour Kloten. Même si, dans le troisième tiers, ils ont pu recoller au score par l'intermédiaire d'Arnaud Jacquemet, ils se sont finalement inclinés en tout début de prolongation, en infériorité numérique.

«Ce match nous laisse un sentiment amer, avoue le dernier buteur genevois de la soirée. Quand tu gagnes 3-1 après un tiers, à la maison, contre une équipe qui a joué le soir d'avant, tu te dois d'accrocher les trois points.» Chose que finalement, les Aigles n'ont pas réussi à faire, finissant la soirée avec une seule unité en plus à leur compteur.

Le problème étant donc ce 0-3 partiel encaissé dans la période médiane. «On s'est tiré une balle dans le pied, peste Jan Cadieux. À la place d'être responsables et disciplinés, on s'est mis à leur ouvrir le jeu. On leur donne des buts bêtes et ça nous coûte le match.»

Comment expliquer ce relâchement des Aigles à ce moment? «C'est un manque de concentration, répond leur coach. C'est comme si on pensait qu'on avait fait le plus dur. Il faut pourtant qu'on joue 60 minutes en équipe.» Un problème que constate également son défenseur. «Il y a aussi un manque de rigidité, ajoute Arnaud Jacquemet. Il faut qu'on continue à jouer simple et qu'on trouve le pourquoi du comment.» Pour lui, tout le monde doit désormais se regarder dans la glace, sans toutefois se pointer du doigt les uns des autres.

Des situations spéciales qui fonctionnent

Même si Genève n'a récolté qu'un point face à Kloten, tout n'est pas non plus à jeter dans cette rencontre. À commencer par les situations spéciales. Trois des quatre buts genevois sont tombés en power-play, grâce à des étrangers en feu. «Cette année, les unités spéciales sont vraiment notre force, analyse Arnaud Jacquemet. On fait du bon travail là-dessus.»

Même son de cloche du côté de Jan Cadieux, qui trouve positif que «le power-play nous tienne dans le match». Sauf qu'il n'est pas non plus totalement satisfait du reste: «On ne fait pas nos points car on répète les mêmes erreurs, souffle l'entraîneur genevois. À la fin, il faut que ce soit à 5 contre 5 qu'on fasse la différence.»

Un problème que le GSHC n'a pas eu mardi soir, en Champions Hockey League, face à Lausanne. Cela tombe bien puisque les Aigles retrouveront les Lions pour leur prochain match ce mercredi, avec un bel avantage dans son escarcelle (0-5). Mais attention à ne pas reproduire la même erreur que face à Kloten. «Si on fait les mêmes cadeaux qu'on a faits ce soir, ils seront vite de retour dans le match», prévient Arnaud Jacquemet.