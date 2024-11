Dans un match à rebondissements, Genève s’incline face à Kloten

But décisif en prolongation

Marc-Antoine Pouliot et Bernd Wolf ont bataillé samedi soir aux Vernets. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Les supporters de Genève-Servette sont passés par tous les états d'âme pour la réception de Kloten. Leurs protégés ont allié tantôt le bon, tantôt le mauvais, mais ont finalement égaré des points face aux Aviateurs.

Les Aigles ont pourtant bien été aidés par les visiteurs en tout début de rencontre. Pénalisé à deux reprises dans les cinq premières minutes, Kloten a permis au GSHC d'évoluer durant 27 secondes à 5 contre 3. Une situation dont a totalement profité Genève pour ouvrir le score (Granlund, 5e).

De manière un peu incompréhensible, les Aviateurs ont décidé de prendre un coach's challenge à la suite de cette réussite – qui n'a pas abouti. Résultat: 1'41 de nouveau avec deux hommes de plus sur la glace pour les Aigles, qui en ont à nouveau profité (Vatanen, 6e). Malgré la réduction du score de Nico Ojamäki (8e), ils ont pu rentrer aux vestiaires avec deux longueurs d'avance après un nouveau but, forcément en power-play, de Granlund (17e).

Un deuxième tiers raté

Alors qu'on pensait Genève bien embarqué dans ce match, les Aigles se sont écroulés dans le deuxième tiers. De 3-1, le score est passé à 3-4 en l'espace de 13 minutes. Le temps pour Derungs, Niku et Grégoire de marquer chacun un but. Défensivement, le GSHC n'y était pas dans cette deuxième période et avait bien du souci à se faire pour la fin de la rencontre.

Heureusement pour les Genevois, ils ont rapidement recollé au score à l'entame du troisième acte. L'occasion pour Arnaud Jacquemet d'inscrire son premier but de la saison, de manière un peu chanceuse, à la suite d'un rebond devant Sandro Zurkirchen – qui avait remplacé Ludovic Waeber après la première pause (41e). Les Aigles ont ensuite poussé pour prendre les devants et auraient pu le faire, si Alessio Bertaggia avait cadré son tir à la 52e minute.

Le temps réglementaire s'est achevé avec un Genève en infériorité numérique, à la suite d'une pénalité infligée à Marco Miranda. Si les Aigles ont réussi à éviter le pire avant la sirène, ils ont toutefois encaissé le but du chaos au tout début de la prolongation, au moment où le No 85 allait revenir. Le tir en première intention de Miro Aaltonen mettait fin à la soirée et offrait deux points à son équipe, ne laissant qu'une unité au GSHC. Une bien maigre consolation pour eux.