Antti Suomela: «Je n'ai pas regardé ailleurs»

Antti Suomela porte toujours le maillot de Top Scorer au LHC. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Peut-être qu'Antti Suomela ne gardera pas un souvenir impérissable du soir où le public de la Vaudoise aréna a appris qu'il continuait l'aventure avec Lausanne. Mardi passé, avant le huitième de finale aller de Champions Hockey League face à Genève, le club a annoncé sur le vidéotron que son attaquant finlandais avait prolongé son contrat de deux ans. Environ deux heures plus tard, le score de 0-5 pour les Aigles venait presque faire oublier cette annonce.

Ce mercredi, les Lions retrouvent leurs rivaux pour le match retour. Parviendront-ils à réaliser un exploit? Pour y arriver, il faudra en tout cas compter sur un Antti Suomela un peu moins transparent qu'à l'aller. En National League, par contre, tout roule pour lui. Le Top Scorer de l'année dernière avec 41 points en 52 matches de saison régulière est parti sur des meilleures bases. Actuellement, il tourne à un point par rencontre (20).

Des négociations aisées

Et que les supporters du LHC se réjouissent: «Maintenant, ça devrait être plus facile, car je n'ai plus à me soucier de mon avenir», sourit le Finlandais. Des préoccupations qui, finalement, n'en étaient pas vraiment. La décision de prolonger, que ce soit du côté du joueur ou du club, sonnait comme une évidence. «C'étaient des négociations rapides et faciles», confie Antti Suomela. Et ce même s'il avoue qu'il y avait des offres – sans révéler non plus les clubs en question. «Certaines équipes étaient intéressées mais je n'ai jamais vraiment regardé ailleurs, explique-t-il. Je voulais rester ici.»

Qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur de Lausanne? «Quand je suis arrivé l'année dernière, j'ai directement senti qu'on avait une belle équipe – on l'a prouvé, en étant à une seule victoire de remporter le titre. J'ai toujours ce sentiment, même si on a changé pas mal de coéquipiers. Je veux être dans une équipe qui a la culture de la gagne.» Un message fort de la part du Finlandais pour ses fans, lui qui veut forcément faire mieux que l'année dernière.

«Très mauvais en français»

Mais en dehors de la glace, Antti Suomela prend aussi du bon temps. «J'adore la ville, s'exclame-t-il. Parfois, on peut se balader dehors, voir les montagnes, le lac et simplement oublier le hockey.» Une échappatoire qui peut faire du bien.

Il avoue toutefois que son français est «très mauvais». «J'ai essayé lors de mon premier mois ici, mais je crois que ma bouche n'est pas faite pour certains sons, en rigole-t-il aujourd'hui. Vous n'utilisez pas toutes les lettres quand vous parlez. J'ai pourtant vraiment envie de l'apprendre.» Antti Suomela a jusqu'à juin 2027 au moins pour tenter d'apprendre de nouveaux mots. Et que les supporters vaudois se rassurent, le Finlandais n'a pas perdu la langue dans laquelle il excelle le mieux: celle du hockey sur glace.