C'est une grande première que vit Geoff Ward. Depuis son arrivée en novembre 2022, le coach de Lausanne n'avait jamais terminé une journée en tête du classement de National League. C'est désormais chose faite puisque, en battant le leader Zurich (2-0), le LHC va au moins passer 24 heures à la première place. Est-ce satisfaisant? «Non, répond honnêtement l'entraîneur canadien. Le classement est tellement serré et les commandes vont sans doute passer d'une équipe à l'autre.» Il rappelle également que Zurich et Davos ont des matches en moins que Lausanne.

Mais quand même. Cette première place reste une «petite récompense» pour lui et ses joueurs. «C'est un bon indicateur pour savoir que nous pouvons jouer contre n'importe qui dans ce championnat», ajoute Geoff Ward. Son gardien, auteur d'un blanchissage jeudi soir contre Zurich, sait aussi que cette place ne veut rien dire et que les équipes du haut du classement se tirent la bourre. «C'est gratifiant mais si on perd demain (ndlr: ce vendredi à Zoug), on peut retomber de deux ou trois places», sait Kevin Pasche.

Du même avis que les deux hommes, Antti Suomela parle aussi de la longueur de la saison. Il reste 32 matches à Lausanne avant d'éventuellement conserver cette place de leader. «C'est un bon sentiment mais on ne peut pas vraiment penser à ça actuellement, tempère le Top Scorer. Il y a encore beaucoup de points où nous pouvons améliorer et si nous le faisons, les résultats suivront.»

De la place pour des améliorations

Justement. Même premiers, les Lausannois savent qu'il y a encore des points d'amélioration - «comme notre jeu à 5 contre 5», précise Antti Suomela. «Les gars ont énormément de fierté et veulent devenir la meilleure formation possible, ajoute Geoff Ward. Ils commencent à croire en eux en tant qu'équipe.» Une composante qui ferait sans doute plaisir à n'importe quel entraîneur.

Surtout que cette première place pour Lausanne, vice-champion en titre, était tout sauf acquise. Cet été a été plutôt mouvementé du côté de la Vaudoise aréna et l'effectif a beaucoup évolué. «Personne ne nous aurait probablement mis à cette place actuellement, sait Geoff Ward. En plus d'une équipe très différente, on a aussi vécu pas mal de blessures. Mais ça n'a jamais été un problème pour les gars, seulement un défi.»

Une formule qui semble fonctionner au bord du Léman. Pour s'en assurer, il suffit d'ouvrir le Teletext à la page 302 ce vendredi matin et de voir Lausanne trôner en tête de la National League.